Yola çıkacaklar dikkat! O yollar kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, araç trafiğine kapatılacak yollar sıralandı:“22.09.2024 tarihinde düzenlenecek olan ‘Otomobilsiz Kent Günü' etkinliği ile ilgili olarak 13.00 - 16.00 saatleri arasında; İran Caddesi'nin Binnaz Sokak ile Buğday Sokak kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Tunalı Hilmi Caddesi'nin Buğday Sokak ile John F. Kennedy Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır.”