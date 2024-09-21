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Beyaz Gazete
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Yola çıkacaklar dikkat! O yollar kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, yarın düzenlenecek "Otomobilsiz Kent Günü" etkinliği dolayısıyla kentteki bazı yolların 13.00-16.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacağını bildirdi.

Ekleme: 21.09.2024 - 16:18 Güncelleme: 21.09.2024 - 16:18 / Editör: Ozge Selin
Yola çıkacaklar dikkat! O yollar kapatılacak
Ankara Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, araç trafiğine kapatılacak yollar sıralandı:

“22.09.2024 tarihinde düzenlenecek olan ‘Otomobilsiz Kent Günü' etkinliği ile ilgili olarak 13.00 - 16.00 saatleri arasında; İran Caddesi'nin Binnaz Sokak ile Buğday Sokak kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Tunalı Hilmi Caddesi'nin Buğday Sokak ile John F. Kennedy Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır.”