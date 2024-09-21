Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul dahil Türkiye geneli sonbahar havasını iyice hissettiren yağış etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Eylül hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul Valiliği ve AKOM'dan şiddetli yağış sebebiyle oluşacak taşkınlara karşı megakenti uyardı. Meteorolojik uyarı haritasına göre 7 il için sarı kod verildi.CUMARTESİ HAVASI NASIL OLACAK?Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve batısı, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu yağışlı havanın hakimiyetini süreceği bir gün geçirecek. Marmara'nın batısı ve kıyı Ege kuzeyli rüzgarların etkisiyle serin havayı hissedecek. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 4 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.İSTANBUL'A AKOM VE VALİLİKTEN UYARIİstanbul Valiliği cuma akşamı yaptığı uyarısında cumartesi günü gün boyu sürecek gök gürültülü sağanak yağış için şu açıklamayı yaptı: 'Yarın akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak etkili olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'AKOM'dan yapılan açıklamada özellikle Şile, Beykoz, Sarıyer ve Eyüp ilçelerine dikkat çekilerek vatandaşların dikkat etmesi istendi. Serin ve yağışlı havanın cumartesi akşamına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.7 İLE SARI KOD VERİLDİMeteorolojik uyarı haritasında Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Çanakkale, Kırklareli ve Sakarya ili sarıya boyandı. Meteorolojide sarı kodlu uyarı kuvvetli sağanak sebebiyle su baskınları, yıldırım, sel gibi olumsuzluklara karşı uyarı içeriyor.İstanbul, Sakarya ve Kocaeli çevreleri ile Kırklareli kıyıları, Tekirdağ'ın Saray ve Çerkezköy ilçeleri, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusu şiddetli yağış ve rüzgar etkisi altına girecek.EDİRNE °C, 25°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey yönlerden (40-60 km/saat) kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 28°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 28°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA °C, 29°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ISPARTA °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Konya, Karaman, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.YOZGAT °C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sinop çevreleri ve Kastamonu kıyılarında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.BOLU 13°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 15°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP 18°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK 17°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyorAMASYA °C, 27°CParçalı ve çok bulutluARTVİN °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya, Elazığ​, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Erzurum'un güneyi ve Hakkari'nin doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.KARS °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA °C, 25°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgeni genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR 14°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP 17°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT 19°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ŞANLIURFA 20°C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı