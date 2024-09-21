Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı: Tarih ertelendi

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) için Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre erteleme geldi. Akaryakıtta çeşitli sahteciliğe geçit vermemek için planlanan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde değişikliğe gidildi.Kiralama yoluyla edinilen veya işte kullanılan araçlara getirilen Taşıt Tanıma Birimi takılması zorunluluğu için 31 Aralık 2024 tarihi belirlenmişti. Tebliğdeki değişiklikle Taşıt Tanıma Birimi takma zorunluluğuna ilişkin son tarih 30 Haziran 2025 olarak belirlendi.TTB, araçların yakıt depolarına takılan bir etiketle sistemi otomatikleştirir. Akaryakıt istasyonlarındaki pompalarda bulunan “Taşıt Tanıma Okuyucu” tarafından okunarak araç plakasını otomatik olarak tespit eder. Bu sayede, yakıt alımı sırasında manuel plaka kaydı yapılmasına ihtiyaç duyulmaz.