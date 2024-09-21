Dem'li belediyeden işçi kıyımı

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi, bir günde 37 işçiyi hiç bir gerekçe sunmadan işten attı. Türkiye tarihinin en büyük işçi kıyımı ile karşı karşıya olduklarını belirten Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, 'Haksız ve hukuksuz bir şekilde çıkardıkları işçilerin işsizlik maaşından yararlanmaması için de iş kanunu 22. maddesini gerekçe gösteriyorlar. Bu nasıl bir kin ve nefrettir? Bu insanlara olan düşmanlığınız neden? Vicdansızlığın bu kadarı hiç görülmedi' sözleriyle tepki gösterdi.Diyarbakır'ın en büyük ilçesi Kayapınar'da bir günde 37 işçinin iş akdi fethedildi. Aralarında şehit yakınları, gaziler ve engellilerin de bulunduğu işçiler, mesai sonrası cep telefonlarına gelen şok mesajlarla neye uğradıklarını şaşırdı. DEM'li belediyelerin 6 ayda 450 işçiyi ekmeğinden ettiğini; binlerce emekçiyi de mobing ve baskı uygulayarak suç işlediğini belirten Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, bunların yerine 1000 kişiden fazla yeni alımın yapıldığını bildirdi.Hak, hukuk, adalet gibi ulvi kavramları dillerinden düşürmeyenlerin bütün bunlara ihanet ettiğini ifade eden Kahraman, 'Son olarak Kayapınar Belediyesi 37 kardeşimizin işine son verdi. Okulların başladığı bir dönemde ev geçindiren, çocuk okutan bu insanlar ne yapacak ? Vicdanlarınız bu kadar mı karardı? Çalışanların sendika değiştirmesi için akıl almaz baskı uyguluyorlar, türlü bahanelerle işten çıkarıyorlar; yetmezmiş gibi bir de işsizlik maaşından yararlanmamalarının önünü kapatmak için 22.maddeden fesih yapıyorlar. Böyle bir zulmü hangi vicdan kabul eder? Biz sendika olarak 6 aydır bu zulme karşı tüm gücümüzle mücadele ediyoruz. Sendikamıza üye olmayan işçilere de hukuki destek başta olmak üzere her türlü desteği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Bu zulmün dayanılacak bir tarafı kalmadı. Bedeli ne olursa olsun ucu nereye giderse gitsin kararlı duruşla buna karşı durmaya devam edeceğiz' diye konuştu. Öte yandan, Diyarbakır Bağlar ve Sur Belediyeleri toplu iş sözleşmesi gereği olan ikramiyeleri aylardır ödemezken, yeni alımların hız kesmeden devam etmesi kafalarda soru işareti bırakıyor.