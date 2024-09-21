YHT için tarih belli oldu! Bakan Uraloğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'nın İznik ilçesinde yapımı tamamlanan çevre yolunun açılış töreninde, ekonomik büyümenin birincil şartının güçlü bir ulaşım altyapısı olduğunu, bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yol medeniyettir." şiarıyla başlattığı ulaştırma hamleleriyle ülkeye çağ atlattıklarını ifade etti.Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nu rehber edinerek yarının ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak adımları yurdun dört bir köşesinde atmaya devam ettiklerini, yatırımların toplumsal refahın yükseltilmesinde önemli kilometre taşlarından biri olduğu bilinciyle hareket ederek doğu batı, kuzey güney demeden ülkeyi baştan başa yüksek standartlı yol ağlarıyla donattıklarını vurgulayan Uraloğlu, şunları söyledi:"2002 yılında toplam araç sayımız yaklaşık 8,5 milyon ve bölünmüş yol uzunluğumuz da 6 bin 101 kilometre iken ortalama seyahat hızı sadece saatte 40 kilometreydi. Bugün araç sayımız 30 milyonu aşmış, buna rağmen yaptığımız bölünmüş yollarla ortalama seyahat hızımız yaklaşık 90 kilometreye çıkmış. Bunu bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 500 kilometrenin üzerine çıkararak sağladık. Hayata geçirdiğimiz her yeni yol, köprü ve tünel ile üretim, ticaret, kültür ve turizm faaliyetlerini canlandırdık, yeni istihdam alanlarının oluşmasına vesile olduk."Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Bursa'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 229 milyar 700 milyon lira harcadıklarını, bölünmüş yol uzunluğunu 195 kilometreden 602 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 148 kilometreden 777 kilometreye çıkardıklarını anlattı.Bugün itibarıyla 19 milyar 79 milyon lira proje bedeliyle 24 ayrı kara yolu projesinde yapım çalışmalarının sürdüğünü aktaran Uraloğlu, şöyle devam etti:"Türkiye'nin en önemli tarih ve kültür merkezlerinden biri olan İznik'in ulaşım altyapısının gücüne güç katacak İznik Çevre Yolu'nun resmi açılışını yapmanın da mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Binlerce yıl öncesine dayanan kadim tarihi, doğal güzellikleri, gölü ve çinileri ile bölge turizminde önemli bir yere sahip olan İznik, özellikle İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi büyükşehirlerden günübirlik ziyaretlerin yoğun olduğu bir ilçemiz. Bu nedenle İznik'in ulaşım altyapısının güçlenmesi için 7,3 kilometre uzunluğundaki İznik Çevre Yolu projemizi hayata geçirdik. Yolumuz kapsamında 5 farklı seviyeli kavşak, 29 metrelik 1 çift köprü, 9 altgeçit ve 4 tarımsal altgeçit köprüsünü inşa ettik. İznik Çevre Yolu sayesinde transit trafiği şehir dışına aldık. Böylece İznik merkezinde hem şehir içi hem de transit trafiğe hizmet veren mevcut tek yol üzerindeki yoğunluğu rahatlattık. Daha önce şehir merkezi üzerinden 15 dakikada geçilebilen İznik şehir geçişini artık çevre yolu ile sadece 4 dakikaya düşürdük. Böylece çevre yolu ile zamandan 241 milyon lira, akaryakıttan 6 milyon lira olmak üzere yıllık 247 milyon liralık bir tasarruf elde edeceğiz. Çok kısa sürede yaptığımız yatırımın karşılığını kamu olarak ekonomik olarak da almış olacağız. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyon salımını da yıllık 410 ton azaltarak çevreci bir projeyi de bu vesileyle hayata geçirdik. Canıgönülden inanıyorum ki çevre yolumuz hiç şüphesiz İznik'in sosyoekonomisini de geliştirecek, turizm ve ticaret faaliyetlerinin artmasına katkı sağlayacaktır. İznik Çevre Yolu'muz, İznik'imize, bölgemize, Bursa'mıza hayırlı uğurlu olsun."Uraloğlu, bu törenin ardından Bursa'da yapımı devam eden TEKNOSAB Kavşağı ve inşası planlanan Görükle D-200 Kavşağı'nın yerinde incelemelerde bulunacaklarını dile getirdi.TEKNOSAB Kavşağı'yla Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nin İstanbul-İzmir Otoyolu'na ve Bursa-Karacabey Devlet Yolu'na yüksek standartlı bağlantısını sağlayacaklarını anlatan Uraloğlu, Görükle D-200 Kavşağı'nın ise kentin nüfus yoğunluğunun fazla olduğu ve gelişmeye devam ettiği batı kesimindeki Görükle ve Kayapa bölgelerinin kesişim noktalarında önemli işlev göreceğine dikkati çekti.Bakan Uraloğlu, Görükle D-200 Kavşağı projesine ilişkin şu bilgileri paylaştı:"Mevcut haliyle hemzemin kavşak olarak hizmet veren kavşağı köprülü kavşak haline getireceğiz. Kavşak uygulama projeleri Karayolları Genel Müdürlüğümüzce bitirilerek onaylandı. Proje kapsamında 231 metre olan 2 köprü ve 5 köprü niteliğinde altgeçit inşasını da gerçekleştireceğiz. Ayrıca, ana gövdede bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında 2 kilometre yol ile 2,2 kilometresi bölünmüş yol olan toplam 8,9 kilometrelik kavşak kolu uzunluğunu da inşallah inşa etmiş olacağız. Proje kapsamında etkilenen üniversiteye ait arazilerin bedelsiz olarak tahsis edilmesiyle ilgili Bursa Uludağ Üniversitesi ile gerekli protokolü imzaladık ve anlaşmayı sağlamış olduk. Geri kalan kesimlerdeki kamulaştırma işlemleri de Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından imar uygulaması ile çözülmesi noktasında gayretimiz var. Projemizin hizmete sunulmasıyla bölgedeki geçiş süresini 20 dakikadan sadece 1 dakikaya indirmiş olacağız."Bakanlığının Bursa'daki çalışmalarının sadece kara yolu yatırımlarıyla sınırlı olmadığını söyleyen Uraloğlu, ilin ulaşım ağındaki tüm modlarında çalışmalarının sürdüğünü belirtti.Ankara-Bursa Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı Şantiyesi'nde de inceleme yapacaklarını aktaran Uraloğlu, "Ankara-İstanbul YHT Hattı'na bağlantılı olarak saatte 250 kilometre hıza uygun çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı tren hattı inşa etmiş olacağız. Hatta altyapı ve üstyapı çalışmalarına eş zamanlı olarak devam ediyoruz. 106 kilometrelik Bursa ile Osmaneli arasındaki işleri 2025 yıl sonunda tamamlamayı, Bursa ile Bandırma arasını ise 2027-2028 yıllarında bitirmeyi hedefliyoruz. İnşallah Bursa'ya ulaşım kısmını 2025 sonunda hizmete açacağız." ifadesini kullandı.Kentte devam eden önemli ulaşım projelerinden birinin Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı, kısa adıyla Şehir Hastanesi Metrosu olduğunu kaydeden Uraloğlu, bu hattın yapımını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile 8 Haziran 2020'de imzalanan protokolle devraldıklarını hatırlattı.Proje sayesinde mevcutta işletmede olan Emek-Arabayatağı Metro Hattı'nın, yapacakları uzatma ile Mudanya Bulvarı'nı katederek YHT Garı ve nihayetinde Şehir Hastanesi'ne ulaşacağı bilgisini veren Uraloğlu, "Saatte 88 kilometre tasarım hızı ile günlük 410 bin yolcuya hizmet verecek. Projemiz kapsamına depo sahası ve 2 yeni istasyon ile Görükle uzatmasını da dahil ettik. Bu yeni tesis, şehrin tüm metro araç filosunun bakım, tamir ve parklanma ihtiyacına da hizmet edecektir. İnşallah bu projemizi de 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.Çevre yolunun açılış kurdelesinin kesilmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona eren törene, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve bazı milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.