İkinci el telefon alacaklar dikkat! Mutlaka kontrol edin

Endüstri Mühendisi Gökhan Taşcı, ikinci el telefon alacaklar için tavsiyelerde bulundu. Cihazın garanti ve faturasının bulunmasının, alım sürecinde güven verici bir faktör olduğunu belirtti. e-Devlet üzerinden IMEI sorgusu yapmanın önemini vurgulayan Taşcı, telefonun Türkiye'ye ait olmasının en kritik unsurlardan biri olduğunu ifade etti. Orijinal parçaların kullanılması gerektiğini, yan sanayi parçaların ise sorun oluşturabileceğini belirten Taşcı, cihazı almadan önce yetkili serviste kontrol ettirmenin faydalı olacağını kaydetti. Dolandırıcıların tuzaklarına düşülmemesi gerektiğini ifade eden Taşcı, telefona ulaşmadan IBAN üzerinden para göndermemek gerektiğini önerdi.Cihazı almadan önce IMEI sorgulaması yapılması gerektiğini söyleyen Taşcı, “İkinci el telefon alırken dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar mevcuttur. Öncelikle cihazın garantisi ve faturasının olması, daha iyi bir durumda olduğunu gösterir. Cihazı alırken Türkiye faturasının olmasına dikkat edin. IMEI numarası e-Devlet üzerinden yapılmalı, böylece cihazın Türkiye'mi yoksa yurt dışı mı olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Donanımsal olarak bakmamız gereken başlıca hususlar ise hoparlör, ekran, kamera, bataryadır. Cihazın daha önceden tamir görüp görmediği kontrol edilir ve neden tamir edildiği araştırılır. Değişen parçanın yan sanayi mi yoksa orijinal mi takıldığına dikkat edilmelidir. Yan sanayi ürünlerde yüksek bir şekilde problemler yaşanabilir” şeklinde konuştu.Telefonu görmeden parasının ödenmemesini kaydeden Taşcı, “Cihazı telefoncudan değil de bir kullanıcı tarafından alacaksanız mutlaka bir yetkili servise getirmenizi öneririm. Herhangi bir teknik serviste kontrol ettirilmeyen cihazı almamanızı öneriyorum. Bir cihazın batarya ömrü iki yıldır. İki yıldan fazla kullanılmış bir cihaz alınacaksa ve bataryası da değişmediyse bataryada problem yaşayabilirsiniz. İkinci el telefon alırken kandırılmamaya ve dolandırılmamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Kesinlikle telefonu görmeden IBAN üzerinden para gönderip telefon alma çabalarına girmemenizi öneririm” dedi.