Japonya’da felaket! Ölü ve kayıplar var

Sabah saatlerinde, merkezi Japonya'nın Ishikawa Eyaleti'ndeki Noto bölgesinde yer alan Wajima kentinde yoğun sağanak yağış kaydedildi. Japon Meteoroloji Ajansı bölge için acil durum yağış uyarısı yaptı.Eyalet yetkilileri, bölgedeki Suzu kentinde bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Wajima'da ise şehrin belediye başkanı 10 kişinin kaybolduğunu açıkladı. Eyaletin kuzey bölgesindeki itfaiye ekipleri Suzu, ve Wajima'da nehirler tarafından sürüklenen üç kişinin kaybolduğunu rapor etti.Noto bölgesindeki deprem restorasyonundan sorumlu kara bakanlık ofisi, 1 Ocak'taki depremde hasar gören Wajima'daki bir tünelin, inşaat sahasında meydana gelen heyelandan sonra dört kişinin kayıp olduğunu belirtti.Bölgede birçok ev su altında kalırken, Wajima'da yaklaşık 3.100, Suzu'da 1.200 hane elektriksiz kaldı.Bir kişinin heyelan altında kaldığı ve iki kişinin bir evin çatısından yardım istediği yönünde raporlar var.Kara bakanlığına göre, sabah saat 11 itibarıyla eyalette 10'dan fazla nehir taştı.Noto, Yeni Yıl Günü'nde 7.6 büyüklüğünde bir depremle sarsılan bir bölgeydi. Ishikawa Valisi Hiroshi Hase, güçlü depremin ardından bazı bölgelerdeki yapıların hâlâ savunmasız olduğunu göz önünde bulundurarak, insanları 'beklenen tehlikeli durumlara karşı' harekete geçmeye çağırdı.Ajans, Pazar gününe kadar Noto da dahil olmak üzere Tohoku ve Hokuriku bölgesinde heyelanlar, düşük rakımlı alanlarda sel ve nehir taşkınlarına karşı insanları dikkatli olmaya çağırdı.Yoğun yağış nedeniyle çeşitli yerlerde otoyollar ve yollar kapatıldı. Ajans, Tohoku ve Hokuriku bölgelerinde Pazar sabahı saat 6'ya kadar 24 saatlik süre içinde yağışın 150 mm'ye kadar ulaşmasının beklendiğini bildirdi.