Yamaç paraşütçüsü tellere takıldı... Sporcu kadın ağır yaralandı

Gaziantep'te yamaç paraşütü yapan kadın sporcu iniş sırasında paraşütün elektrik tellerine takılması sonucu ağır yaralandı. Vücudunda kırıklar ve elektrik çarpması sonucu yanıklar oluşan sporcu tedavi altına alındı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Sakçagözü mahallesinde meydana gelen olayda, bir etkinlik kapsamında yamaç paraşütüyle havalanan 24 yaşındaki Gizem Özsoy, inişe geçtiği sırada paraşütü elektrik tellerine takıldı. Tellerin kopmasıyla yere düşen Özsoy ağır yaralandı.Vücudunda kırıklar ve elektrik çarpması sonucu yanıklar meydana gelen Özsoy 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.