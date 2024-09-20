Google Chrome, yeni güncelleme ile değişti: 3 önemli özellik geldi

Google​, hem bireysel kullanıcılar hem de işletmeler için popüler Chrome​ tarayıcısına bir dizi güncelleme sundu. Güncellemelerin odak noktası, kullanım kolaylığını artırmak ve masaüstü, Android ve iOS cihazlarında kullanıcıların işlerini daha verimli hale getirmek üzerine kurulu.GOOGLE CHROME, SEKMELERİ BİRDEN FAZLA CİHAZLA SENKRONİZE EDEBİLECEKÖne çıkan özelliklerden biri, Chrome'un sekme gruplama işlevinin geliştirilmesi. Daha önce, kullanıcılar bu sekme gruplarını manuel olarak kaydedip cihazlar arasında senkronize edebiliyordu. Artık Google, cihaz fark etmeksizin, ister masaüstü bilgisayar, ister Android telefon veya iPhone olsun, sekme gruplarının otomatik olarak senkronize edilmesine olanak tanıyor.Bu özelliğin, manuel kaydetme zahmetini ortadan kaldırarak, kullanıcıların araştırma projeleri, alışveriş listeleri veya açık makaleleri gibi bilgilerini cihazları arasında kesintisiz bir şekilde takip etmelerini sağlıyor. Örneğin bir konu üzerinde dizüstü bilgisayarınızda çalışırken, daha sonra telefonunuzu açtığınızda kaldığınız yerden tüm ilgili sekmelerle devam edebiliyorsunuz.ÖNCEDEN GİRİLEN SİTELERİ ÖNERECEKGoogle ayrıca, kullanıcıların yeniden ziyaret etmek isteyebilecekleri web sayfalarını öneren yeni bir özelliği test ediyor. Örneğin PC'de açmış olduğunuz Tgrthaber.com gibi bir haber sitesini telefonunuzda da önererek kullanım kolaylığı sağlıyor. Bu, gün içinde birden fazla cihaz arasında geçiş yapan kullanıcılar için oldukça kullanışlı bir özellik.İş dünyasına yönelik olarak, Chrome'un bu güncellemesi Google Workspace kullanıcılarını da hedefliyor. Yeni bir sekme açtığınızda, günlük takviminizi gösteren yepyeni bir özellik bulunuyor. Bu özellikle, çalışanlar 'Takvim' uygulamasını başlatmak zorunda kalmadan, hızlıca programlarını kontrol edebilir veya sanal toplantılara erişebilecek.