Antalya'da yasa dışı avcılık yapanlara 51 bin Lira ceza

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Finike Şefliği, yasa dışı avcılıkla mücadele amacıyla düğmeye bastı ve bu kapsamda koruma ve kontrol faaliyetleri düzenledi.Finike Şefliği, yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 4 şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetten toplam 51 bin 770 TL idari para cezası kesti.Ayrıca, söz konusu avcılara, avlamış oldukları bir adet yaban tavşanı ve 3 adet arı kuşu için toplam 7 bin 500 TL tazminat cezası kesildi.Öte yandan, avda kullanılması yasak olan 3 adet takozsuz yarı otomatik av tüfeği ve bir adet havalı tüfeğe de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere işlem yapıldı.Bu kapsamda Finike Şefliği, araziye kurulu olarak tespit edilen 6 adet ses cihazı ve bunlara bağlı aküler hakkında da mülkiyeti kamuya geçirmek üzere el koydu.