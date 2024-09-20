Antalya'da daltonlar suç örgütüne büyük operasyon

İstanbul genelinde çok sayıda suça karıştığı bilinen Doltanlar Suç örgütünün Antalyada da benzer suçlara karıştığı tespit edilmesi üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. 20 Eylül'de Antalya'da Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yapılan eş zamanlı operasyonlar kapsamında, örgüt liderinin talimatları doğrultusunda Antalya'da Nitelikli Yağma, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Mala Zarar Verme, Kurşunlama ve Silahla Tehdit suçlarına karıştığı tespit edilen 25 şüpheli gözaltına alındı. 9 kişi tutuklandı.Operasyon, Antalya il merkezi, İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Konya ve Adana illerinde gerçekleştirildi. Eş zamanlı baskınlarda ve ara yakalamalarda toplam 20 adet ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 21 tabanca şarjörü, 300 tabanca fişeği, 815 uzun namlulu tüfek fişeği ve 1 balistik yelek ele geçirildi.İstanbul genelinde çok sayıda cinayet, yağma, silahlı tehdit ve kurşunlama olaylarına karıştığı ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen örgütün lideri Can Dalton lakaplı Beratcan Gökdemir ile birlikte 4 kişinin yurtdışında toplam 8 kişininde firari olduğu tespit edildi.Gözaltına alınan şüphelilerden biri el bombası olduğunu yönünde yaptığı itiraf ekipleri harekete geçirdi. İtirafçı tarafında belirlenen ormanda ekipler dedektörle arama yaptığı bilgisine ulaştı.