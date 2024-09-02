Gazze’deki aşı kampanyası başladı: İlk günden 87 bin aşılama

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze halkına yönelik saldırılarını sürdürüyor.Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 691'e yükselirken yaralı sayısı da 94 bin 60'a çıktı.Ölenlerin çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.Çocuk ölümlerinin yanında Gazze'deki çocukları çocuk felci tehlikesi bekliyordu.En son 23 Ağustos'ta Birleşmiş Milletler yetkilileri, 10 aylık bir bebeğin çocuk felci hastalığına yakalanarak kısmi felç geçirdiğini duyurdu.Bunun üzerine Dünya Sağlık Örgütü, çocuk felcinin önlenmesi kapsamında çocuk felci aşısının Gazze'deki çocuklara uygulanmasına yönelik çalışma başlattı.WHO Filistin temsilcisi Dr. Rik Peeperkorn, program kapsamında Gazze Şeridi'nden yaklaşık 640 bin çocuğa aşı yapılmasının planlandığını belirtti.Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in Gazze'de çocuklara yönelik çocuk felci aşısının yapılabilmesi için “insani ara” teklifini kabul ettiğini açıkladı.Ateşkes kapsamında 1 Eylül Pazar günü başlayan insani ara planlamalara göre üç gün boyunca yerel saatle 06.00 ve 15.00 arasında sürdürülüyor ve aşı çalışmaları üç ayrı aşamada yürütülüyor.BM'nin Filistin Ajansı'ndan (UNRWA) yapılan açıklamada, “Bugün Gazze'nin orta kesimlerindeki çocuk felci aşılama kampanyası ikinci gününe giriyor DSÖ'ye göre UNRWA ekipleri ve ortakları sadece ilk gün yaklaşık 87 bin çocuğa ulaştı. Çocuklara bu önemli aşıyı sağlamak için çabalar devam ediyor, ancak en çok ihtiyaç duydukları şey şu anda ateşkes.” ifadeleri kullanıldı.İnsani yardım ve sağlık örgütleri, bir hafta sürecek kampanya boyunca 10 yaş altı 640 bin çocuğu aşılamayı planlıyor.İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşı kampanyasının başlamasından kısa süre sonra kuzeydeki El-Ehli Baptist Hastanesi yakınlarını hedef alan saldırısında 3 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı belirtildi.İsrail'in ateşkes tekliflerini kabul etmemesi sebebi ile uzunca bir süre aşı kampanyası başlatılamamış ve Gazzeli çocuklar bundan olumsuz etkilenmişti.