Gazze’deki aşı kampanyası başladı: İlk günden 87 bin aşılama
Birleşmiş Milletler’e bağlı kuruşlar ve Dünya Sağlık Örgütü ile başlatılan çocuk felcini önlemeye yönelik aşı kampanyasında ilk gün 87 bin çocuk aşılandı.
İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze halkına yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 691'e yükselirken yaralı sayısı da 94 bin 60'a çıktı.
Ölenlerin çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.
ÇOCUK FELCİ TEHLİKESİ
Çocuk ölümlerinin yanında Gazze'deki çocukları çocuk felci tehlikesi bekliyordu.
En son 23 Ağustos'ta Birleşmiş Milletler yetkilileri, 10 aylık bir bebeğin çocuk felci hastalığına yakalanarak kısmi felç geçirdiğini duyurdu.
Bunun üzerine Dünya Sağlık Örgütü, çocuk felcinin önlenmesi kapsamında çocuk felci aşısının Gazze'deki çocuklara uygulanmasına yönelik çalışma başlattı.
WHO Filistin temsilcisi Dr. Rik Peeperkorn, program kapsamında Gazze Şeridi'nden yaklaşık 640 bin çocuğa aşı yapılmasının planlandığını belirtti.
İSRAİL İNSANİ ARA VERMEYİ KABUL ETTİ
Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in Gazze'de çocuklara yönelik çocuk felci aşısının yapılabilmesi için “insani ara” teklifini kabul ettiğini açıkladı.
ATEŞKESİN DETAYLARI
Ateşkes kapsamında 1 Eylül Pazar günü başlayan insani ara planlamalara göre üç gün boyunca yerel saatle 06.00 ve 15.00 arasında sürdürülüyor ve aşı çalışmaları üç ayrı aşamada yürütülüyor.
“İLK GÜNDEN 87 BİN ÇOCUK AŞILANDI”
BM'nin Filistin Ajansı'ndan (UNRWA) yapılan açıklamada, “Bugün Gazze'nin orta kesimlerindeki çocuk felci aşılama kampanyası ikinci gününe giriyor DSÖ'ye göre UNRWA ekipleri ve ortakları sadece ilk gün yaklaşık 87 bin çocuğa ulaştı. Çocuklara bu önemli aşıyı sağlamak için çabalar devam ediyor, ancak en çok ihtiyaç duydukları şey şu anda ateşkes.” ifadeleri kullanıldı.
HEDEF 10 YAŞ ALTI 640 BİN ÇOCUK
İnsani yardım ve sağlık örgütleri, bir hafta sürecek kampanya boyunca 10 yaş altı 640 bin çocuğu aşılamayı planlıyor.
KAMPANYANIN BAŞLADIĞI GÜN İSRAİL 3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşı kampanyasının başlamasından kısa süre sonra kuzeydeki El-Ehli Baptist Hastanesi yakınlarını hedef alan saldırısında 3 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı belirtildi.
AŞI KAMPANYASI UZUN SÜRE BAŞLATILAMADI
İsrail'in ateşkes tekliflerini kabul etmemesi sebebi ile uzunca bir süre aşı kampanyası başlatılamamış ve Gazzeli çocuklar bundan olumsuz etkilenmişti.