Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni adli yıl mesajları

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:- Yeni adli yılın hayırlı olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Adliye teşkilatımızın tüm şehitlerini rahmetle yad ediyorum. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 231 yargı çalışanımızı da burada tekrar rahmetle anıyorum.- Bu sene Yargıtay Başkanlığımızın seçim yılıydı. Seçimlerde sayın Ömer Kerkez beyefendi Yargıtay Başkanı olarak seçildi. Kerkez'i canı gönülden tebrik ediyor, üstün başarılar temenni ediyorum. Adaletin tecellisi için fedakarca çalışan yargı teşkilatımızın bütün mensuplarına şükranlarımızı sunuyorum.- Toplumun huzuru, iç barışı, refahı ve güvenliği için vazgeçilmez kavramlar vardır. Bunların en başında adalet yer alır. 'Adalet mülkün temelidir' ifadesi, devletin adalet üzre ayakta durduğunun sembolüdür.- Devletin temel direği, varlık sebebi, meşruiyet kaynağı adalettir. Adalet konusunda şu ince ayrımı da yapmamız gerekiyor: Kanun, hukuk ve adalet aynı manaya gelmez. Adalet yalnızca bir kavram değil, bir ülküdür, yüce bir idealdir.- Siyasetimizin merkezine kalkınma ile birlikte adaleti yerleştirdik. 'Geciken adalet, adalet değildir' ikazının şartlarını tüm unsurlarıyla hayata geçirmeye çalıştık. Yargı reformlarımız devam edecek. Saymaya kalksak saatler alacak reform ve yeniliği adalet sistemimize kazandırdık. Modern adalet sarayları önemlidir. Teknolojik yeniliklerden istifade edilmesi önemlidir. Ama bunların hiçbiri adaletin garantisi değildir. Aslolan vicdanların huzur bulmasıdır. İnsanı merkeze alan hızlı ve etkili işleyen bir sistem kurmak adalet politikalarımızın en önemli hedefidir.- Bu yıl 2 yeni uygulamayı hayata geçiriyoruz, bunlardan ilki hukuk mesleklerine giriş sınavıdır. İlk sınavı 29 Eylül'de gerçekleştireceğiz. Bir diğer uygulama, 2 yıllık hakim ve savcı adaylığı yerine 3 yıllık yeni bir modeli devreye alıyoruz.- Yeni anayasa konusunda sağlıklı bir tartışma değil, kemikleşmiş ön yargılardan kaynaklı bir kakafoni yürüyor. Türkiye'nin darbe mahsulü olan mevcut anayasadan kurtulma vaktinin geldiği kanaatindeyiz.Ayrıntılar geliyor...