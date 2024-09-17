Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Ons altın, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 581 dolardan işlem gördü.Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 2 milyon 848 bin liraya yükseldi.Serbest piyasada ise şu sıralar gram altın​ 2.818,98 TL'den, çeyrek altın​ ise 4.686,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Alış 2.818,60Satış 2.818,98Alış 4.627,00Satış 4.686,00Alış 9.226,00Satış 9.367,00Alış 18.450,00Satış 18.666,00Alış 2.577,86Satış 2.578,17