Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Yeni haftaya rekorla başlayan altın, yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başardı. Peki gram altın, çeyrek altın güne nasıl başladı? İşte 17 Eylül 2042 güncel altın fiyatları...
Ons altın, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 581 dolardan işlem gördü.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 2 milyon 848 bin liraya yükseldi.
Serbest piyasada ise şu sıralar gram altın 2.818,98 TL'den, çeyrek altın ise 4.686,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
17 EYLÜL 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 2.818,60
Satış 2.818,98
17 EYLÜL 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.627,00
Satış 4.686,00
17 EYLÜL 2024 YARIM NE KADAR?
Alış 9.226,00
Satış 9.367,00
17 EYLÜL 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 18.450,00
Satış 18.666,00
17 EYLÜL 2024 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.577,86
Satış 2.578,17
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 2 milyon 848 bin liraya yükseldi.
Serbest piyasada ise şu sıralar gram altın 2.818,98 TL'den, çeyrek altın ise 4.686,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
17 EYLÜL 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 2.818,60
Satış 2.818,98
17 EYLÜL 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.627,00
Satış 4.686,00
17 EYLÜL 2024 YARIM NE KADAR?
Alış 9.226,00
Satış 9.367,00
17 EYLÜL 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 18.450,00
Satış 18.666,00
17 EYLÜL 2024 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.577,86
Satış 2.578,17