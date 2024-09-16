  • USD: 33,89 - 33,95
  • EURO: 37,69 - 37,75
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları Merkez Bankalarının kritik faiz kararını açıklayacağı haftaya rekorlarla başladı. Gram altın yüzde 0,62 yükselişle başladı!

Ekleme: 16.09.2024 - 09:21 Güncelleme: 16.09.2024 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Altın fiyatları Merkez Bankalarının kritik faiz kararını açıklayacağı haftaya rekorlarla başladı. Gram altın yüzde 0,62 yükselişle başladı!

Bu hafta TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakması beklenirken, Fed'in yüzde 0,25 faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Altın fiyatları böylesi bir haftaya rekor kırarak başladı. Faiz kararları öncesinde doların güç kaybetmesi altın fiyatlarını destekliyor.

Gram altın 2,827 TL

Çeyrek altın 4,619 TL

Yarım altın 9,210 TL

Cumhuriyet altını 18,764 TL

ONS altın 2,588 dolar

pAltın güne nasıl başladı? İşte detaylar...