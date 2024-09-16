Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları Merkez Bankalarının kritik faiz kararını açıklayacağı haftaya rekorlarla başladı. Gram altın yüzde 0,62 yükselişle başladı!
Altın fiyatları Merkez Bankalarının kritik faiz kararını açıklayacağı haftaya rekorlarla başladı. Gram altın yüzde 0,62 yükselişle başladı!
Bu hafta TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakması beklenirken, Fed'in yüzde 0,25 faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Altın fiyatları böylesi bir haftaya rekor kırarak başladı. Faiz kararları öncesinde doların güç kaybetmesi altın fiyatlarını destekliyor.
Gram altın 2,827 TL
Çeyrek altın 4,619 TL
Yarım altın 9,210 TL
Cumhuriyet altını 18,764 TL
ONS altın 2,588 dolar
p
Bu hafta TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakması beklenirken, Fed'in yüzde 0,25 faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Altın fiyatları böylesi bir haftaya rekor kırarak başladı. Faiz kararları öncesinde doların güç kaybetmesi altın fiyatlarını destekliyor.
Gram altın 2,827 TL
Çeyrek altın 4,619 TL
Yarım altın 9,210 TL
Cumhuriyet altını 18,764 TL
ONS altın 2,588 dolar
p