Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Ons altın, uluslararası piyasalarda ak saatlerinde 2 bin 578 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 2 milyon 824 bin liraya yükseldi. Serbest piyasada gram altın​ 2.810,55 TL'den, çeyrek altın​ ise 4.677,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın​, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 14 Eylül 2024 çeyrek altın​, yarım altın​ ve gram altın​ alış-satış fiyatları...Alış 2.809,88Satış 2.810,55Alış 4.610,00Satış 4.677,00Alış 9.191,00Satış 9.348,00Alış 18.383,00Satış 18.629,00Alış 2.577,74Satış 2.578,36