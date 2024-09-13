Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
ABD enflasyonu sonrasında küresel piyasalarda risk iştahı yeniden yükseldi. Bu da altının rekor kırmasını sağlıyor. ONS altın bu sabah ki işlemlerde rekor seviyeyi gördü.
ABD enflasyonu sonrasında küresel piyasalarda risk iştahı yeniden yükseldi. Bu da altının rekor kırmasını sağlıyor. ONS altın bu sabah ki işlemlerde rekor seviyeyi gördü.
Çarşamba günü açıklanan ABD enflasyon rakamları Fed'in 18 Eylül'deki toplantısında daha yavaş faiz indirimi yapacağını göstermişti. Ancak dün küresel borsalar teknoloji hisseleri öncülüğünde yeniden hızlı yükselişe geçti.
Bu da dolara diğer para birimleri karşısında güç kaybettirdi.
Altın fiyatları da güç kaybeden dolardan destek bularak rekor kırıyor.
Gram altın 2,804 TL
Çeyrek altın 4,608 TL
Yarım altın 9,188 TL
Cumhuriyet altını 18,622 TL
ONS altın 2,568 dolar
Çarşamba günü açıklanan ABD enflasyon rakamları Fed'in 18 Eylül'deki toplantısında daha yavaş faiz indirimi yapacağını göstermişti. Ancak dün küresel borsalar teknoloji hisseleri öncülüğünde yeniden hızlı yükselişe geçti.
Bu da dolara diğer para birimleri karşısında güç kaybettirdi.
Altın fiyatları da güç kaybeden dolardan destek bularak rekor kırıyor.
Gram altın 2,804 TL
Çeyrek altın 4,608 TL
Yarım altın 9,188 TL
Cumhuriyet altını 18,622 TL
ONS altın 2,568 dolar