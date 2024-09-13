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Beyaz Gazete
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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

ABD enflasyonu sonrasında küresel piyasalarda risk iştahı yeniden yükseldi. Bu da altının rekor kırmasını sağlıyor. ONS altın bu sabah ki işlemlerde rekor seviyeyi gördü.

Ekleme: 13.09.2024 - 09:34 Güncelleme: 13.09.2024 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...ABD enflasyonu sonrasında küresel piyasalarda risk iştahı yeniden yükseldi. Bu da altının rekor kırmasını sağlıyor. ONS altın bu sabah ki işlemlerde rekor seviyeyi gördü.

Çarşamba günü açıklanan ABD enflasyon rakamları Fed'in 18 Eylül'deki toplantısında daha yavaş faiz indirimi yapacağını göstermişti. Ancak dün küresel borsalar teknoloji hisseleri öncülüğünde yeniden hızlı yükselişe geçti.

Bu da dolara diğer para birimleri karşısında güç kaybettirdi.

Altın fiyatları da güç kaybeden dolardan destek bularak rekor kırıyor.

Gram altın 2,804 TL

Çeyrek altın 4,608 TL

Yarım altın 9,188 TL

Cumhuriyet altını 18,622 TL

ONS altın 2,568 dolar