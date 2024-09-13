Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

ABD enflasyonu sonrasında küresel piyasalarda risk iştahı yeniden yükseldi. Bu da altının rekor kırmasını sağlıyor. ONS altın bu sabah ki işlemlerde rekor seviyeyi gördü.

ABD enflasyonu sonrasında küresel piyasalarda risk iştahı yeniden yükseldi. Bu da altının rekor kırmasını sağlıyor. ONS altın bu sabah ki işlemlerde rekor seviyeyi gördü.Çarşamba günü açıklanan ABD enflasyon rakamları Fed'in 18 Eylül'deki toplantısında daha yavaş faiz indirimi yapacağını göstermişti. Ancak dün küresel borsalar teknoloji hisseleri öncülüğünde yeniden hızlı yükselişe geçti.Bu da dolara diğer para birimleri karşısında güç kaybettirdi.Altın fiyatları da güç kaybeden dolardan destek bularak rekor kırıyor.Gram altın 2,804 TLÇeyrek altın 4,608 TLYarım altın 9,188 TLCumhuriyet altını 18,622 TLONS altın 2,568 dolar