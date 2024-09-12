Yine Fesih yine Aslanoğlu! CHP İl Başkanı Aslanoğlu Çiğli’deki kooperatifinde kurucusu çıktı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, geçtiğimiz dönem İZBETON'un kentsel dönüşüm çalışmalarını havale ettiği kooperatiflerin inşaat çalışmalarını aksatması üzerine aldığı 'sözleşme fesih kararları'na bir yenisi daha eklendi. İZBETON'un geçtiğimiz aylarda CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun kurucu üyesi olduğu Örnekköy İş İnsanları Yapı Kooperatifi ile olan sözleşmeyi feshetmesinin ardından bir fesih haberi de Çiğli'den geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ege Şehir Planlama A.Ş., Çiğli'de belediye personeline yönelik konut inşaatının yanında yapılacak 365 daireli Murano City projesini üstlenen İmece Yaka Yapı Kooperatifi ile imzaladığı sözleşmeyi fesih etti. Sözleşmesi fesih edilen kooperatifin kurucuları arasında CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da olması dikkat çekti.31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, bir önceki başkan Tunç Soyer döneminde belediye şirketi İZBETON tarafından ihalesiz olarak Örnekköy İş İnsanları Yapı Kooperatifine devredilen kentsel dönüşüm projesine ilişkin sözleşmeyi, konutları zamanında teslim etmediği gerekçesi ile fesih etti. Örnekköy'de yarım kalan konutların ne olacağı belirsizliğini korurken bir fesih haberi de Çiğli'den geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Ege Şehir Planlama Şirketi, Başkan Tugay'ın talimatı ile geçtiğimiz yıl İmece Yaka Yapı Kooperatifi ile imzaladığı sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etti. Üyelerinden milyonlarca lira toplayan kooperatifin 1 yılı aşkın süredir temel dahi atmamış olması kafa karıştırdı.Edinilen bilgiye göre üyeler kooperatife isyan ederken devreye Başkan Tugay girdi. Tugay'ın yine kooperatif üyelerinin mağdur edilmeyeceği ancak inşaat yapım çalışmalarıyla ilgili kararları alma konusunda belediyenin söz sahibi olacağı yeni bir yapı ile çalışmaların yürütülmesi yönünde talimat verdiği öne sürüldü.CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun sözleşmesi feshedilen kooperatifin kurucuları arasında yer alması dikkat çekti. 20 Haziran 2022 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan ilana göre kooperatifin kurucuları arasında yer alan Aslanoğlu'nun kooperatifin ilk genel kurulu yapılana kadar Hüseyin Cengiz ile birlikte denetim kurulunda asil üye olarak görev aldığı görüldü. Aslanoğlu, büyükşehire bağlı İZBETON Şirketinin sözleşmesini fesih ettiği Örnekköy İş İnsanları Yapı Kooperatifinin de kurucuları arasında yer alıyordu.Öte yandan Ege Şehir Planlama A.Ş'nin personele yönelik konut projesini yürüten ve çalışanların oluşturduğu İzmir Emekçileri Konut Yapı Kooperatifi'nin yürüttüğü 'Burano City' projesindeki inşaat çalışmalarının ise, sorunsuz gittiği ifade edildi.