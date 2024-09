Teğmenlerin korsan yemini 28 Şubat kalıntısı çıktı! 15 Temmuz hain darbe girişimin ardından kaldırıldı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Kuvvetleri Harp Okulu'nda Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni, Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Başkan Erdoğan'a TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz eşlik etti.Milli Savunma Üniversitesi'nin Harp Akademileri ve Okullarda Yapılacak Diploma ve Sancak Devir-Teslim ile Yeni Öğretim ve Eğitim Yılı Açılış Törenleri Yönergesinde yer alan talimatlar doğrultusunda mezunlar, diplomalarını aldı.Dönem Birincisi Teğmen Ebru Eroğlu, "Barışta ve savaşta, karada, denizde ve havada her zaman ve her yerde milletime ve cumhuriyetime doğruluk ve muhabbetle, hizmet ve kanunlara ve nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime ve askerliğin namusunu Türk Sancağının şanını canımdan aziz bilip icabında vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve hayatımı feda eyleyeceğime namusum üzerine and içerim" şeklinde konuşmasını tamamladı.Törenin ardından 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi sonrasında kaldırılan darbeci korsan yemini dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu kılıçları çektirerek tekrar ettirildi ve "Mustafa Kemalin askerleriyiz" sloganları atıldı. Teğmen Ebru Eroğlu; "Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türk'üm diyene!" dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde yaşananlar ile açıklamasında "Mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak şuanda araştırmalar yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da evelallah temizlenecek" dedi.Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 37. maddesinde geçen, kanunda metni yer alan askerlik andı. Kanunun o maddesinde, "Silâhlı Kuvvetler'e katılan her asker, katıldığında aşağıdaki yemini eder" şeklinde yer alıyor. Askerlik andı erler, uzman çavuşlar, astsubaylar, subaylar, bütün askerler ilk bir aylık eğitimlerini tamamladıktan sonra bu yemini ederek asker sıfatı kazanıyor.15 Temmuz hain darbe girişimin ardından kaldırılan "Subaylık Yemini" olarak bilenen metin ilk olarak 1999 yılında Harp Akademileri ve Okullarda Yapılacak Diploma ve Sancak Devir-Teslim ile Yeni Öğretim ve Eğitim Yılı Açılış Törenleri Yönergesine dahil edildi ve 2007 yılında devre birincisi teğmenin konuşma yapacağı, konuşmanın sonunda devre birincisi tarafından; "And içeriz ki, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız ve şerefimizle öleceğiz. Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde andın içileceği belirledi.Bu korsan yemin 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Milli Savunma Üniversitesi Tören Yönergesi ile; 2007 tarihli Harp Akademileri ve Okullarda Yapılacak Diploma ve Sancak Devir-Teslim ile Yeni Öğretim ve Eğitim Yılı Açılış Törenleri Yönergesinin yürürlükten kaldırılarak "Barışta ve savaşta, karada, denizde ve havada her zaman ve her yerde milletime ve cumhuriyetime doğruluk ve muhabbetle, hizmet ve kanunlara ve nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime ve askerliğin namusunu Türk Sancağının şanını canımdan aziz bilip icabında vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve hayatımı feda eyleyeceğime namusum üzerine and içerim" metnini yürürlüğe koydu. Korsan yeminde askere laik demokratik hukuk devletini koruma görevi adı altında demokratik bir seçimle halkın seçtiği iktidarları laiklikten uzaklaşıldığı bahanesi ile darbe yapma görevi veriliyor ve bu yeminle de darbelere meşruiyet sağlanıyordu.Türk siyasi tarihinde ordu 35'inci maddeyi öne sürerek 4 büyük darbe ve Türk siyasi tarihine "Postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat 1997'deki vesayetçi komutanlar tarafından "Demokrasiye balans ayarı yaptık" denilerek demokrasi sekteye uğratıldı.28 Şubat "Postmodern darbe" sürecinin üzerinden 6 ay sonra 30 Ağustos 1997 yılında Hava Harp Okulu mezuniyetine "Subay Yemini" Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Mesut Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın katıldığı yemin töreninde karşımıza çıktı. O dönem gazeteler "Kartallardan Laiklik Andı" şeklinde manşetten verdi.Ak Parti hükümeti, askere darbe yapma yetkisi veren İç Hizmet Kanununun 35'inci maddesini 2013 tarihinde kaldırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nda "Türk vatanını, istiklal ve Cumhuriyetini korumak için harb sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyeti" şeklinde yapılan askerliğin tanımı, "harp sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyeti" olarak değiştirildi.Darbelerin yasal dayanağı olarak gösterilen TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. Maddesi'ndeki, TSK'nın vazifesi yeniden tanımlandı. "Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktır" ifadesi, "Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık sağlayacak şekilde askeri gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini sağlamak, TBMM kararıyla yurtdışında verilen görevleri yapmak ve uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmaktır" olarak değiştirildi.