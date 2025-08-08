Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki! 'En güçlü biçimde kınıyoruz'

İsrail, Gazze'yi abluka altına almaya ve masumları öldürmeye devam ediyor.7 Ekim 2023 tarihinden bu yana durmayan İsrail, dün yine skandal bir karara imza attı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin tamamının işgali planının görüşülüp oylanması için Güvenlik Kabinesi'ni topladı.İsrail Başbakanlık Ofisi, 'tamamen işgal' planının onaylandığını duyurdu.10 saat süren toplantının ardından ordunun Gazze'nin tamamını kontrol altına almak için hazır olacağı açıklandı.Bunun akabinde de Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.İsrail'e tepki gösterilen açıklamada şöyle denildi:İsrail’in bölgedeki yayılmacı ve soykırımcı politikasının yeni bir aşamasını teşkil eden, Gazze’deki askeri harekatını genişletme yönündeki kararını en güçlü biçimde kınıyoruz.Fundamentalist Netanyahu hükümetinin Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımı sürdürmek ve işgali genişletmek için attığı her adım, uluslararası barış ve güvenliğe ağır darbe vurmakta; bölgesel istikrarsızlığı artırmakta ve insani krizi daha da derinleştirmektedir.Bölgemizde kalıcı barışın tesisi ancak uluslararası hukukun üstünlüğü, diplomasinin önceliği ve temel insan haklarının korunmasıyla mümkün olacaktır. İşgalci İsrail, savaş planlarını derhal durdurmalı, Gazze’de ateşkesi kabul etmeli ve iki devletli çözüm doğrultusunda müzakerelere başlamalıdır.Gazze’yi yaşanmaz hale getirmek suretiyle Filistinlileri kendi topraklarından zorla göç ettirmeyi amaçlayan bu kararın uygulanmasını önlemek üzere uluslararası toplumu sorumluluklarını yerine getirmeye ve BM Güvenlik Konseyi’ni İsrail’in uluslararası hukuka ve insani değerlere aykırı eylemlerini önleyecek bağlayıcı kararlar almaya çağırıyoruz.