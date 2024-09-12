Senelerin kapı tutucusu 38 milyon TL değerinde çıktı! Bir merak köşeyi döndürdü

Romanya'nın güneydoğusunda bulunan dere yatağında seneler önce bir taş bulan yaşlı kadın, değerini bilmeden kapı tutucu olarak kullandı. Yaşlı kadın hayatını kaybedince ise evi bir akrabasına miras kaldı. Yeni ev sahibi, taşın renginden dolayı ne olduğunu merak edince ise ağızları açık bırakan gerçek ortaya çıktı.Taş, milyonlarca yıl önce ağaçlardan akan reçinenin fosilleşmesiyle oluşan amber çıktı. Uzmanlar, taşın değerinin 1,1 milyon dolar olduğunu açıkladı. Taş, incelendiğinde 38 ila 70 milyon yaşında olduğu anlaşıldı. Senelerce kapı tutucu olarak kullanılan amber taşının değeri, duyanların ağzını açık bıraktı.Sıcak tonlarıyla bilinen taş, özellikle Romanya'nın Buzau Nehri kıyısında bulunan 'rumanit' olarak bilinen kırmızımsı bir kehribar ve 1920'lerden bu yana çıkarılıyor.Taş, şimdilerde Buzau İl Müzesi'nde sergileniyor.Öte yandan benzer bir olay daha önce ABD Michigan'da yaşanmış, bir adamın kapı durdurucu olarak kullandığı taşın aslında 100 bin dolar değerinde bir meteorit olduğu ortaya çıkmıştı.