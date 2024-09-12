Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 41 bin 118’e yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 342 gündür devam ediyor.Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 34 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 96 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 41 bin 118’e, yaralıların sayısının ise 95 bin 125’e yükseldiği kaydedildi.