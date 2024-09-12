Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 41 bin 118’e yükseldi
İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana aralıksız sürdürdüğü saldırılarda Gazze'de can kaybı 41 bin 118’e yükseldi.
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 342 gündür devam ediyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 34 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 96 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 41 bin 118’e, yaralıların sayısının ise 95 bin 125’e yükseldiği kaydedildi.