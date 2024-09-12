Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi beklentilere paralel olarak gerçekleşti. Bununla birlikte altın fiyatları geriledi. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 12 Eylül 2024 altın fiyatları...

Küresel piyasaların yakından takip ettiği ABD enflasyon verileri belli oldu. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentilere paralel arttı. Açıklanan rakamlarla birlikte altında düşüş meydana geldi.Serbest piyasada şu sıralar gram altın 2.750,36 TL'den, çeyrek altın ise 4.605,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 12 Eylül 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 2.749,99Satış 2.750,36Alış 4.555,00Satış 4.605,00Alış 9.082,00Satış 9.196,00Alış 18.163,00Satış 18.336,00Alış 2.515,63Satış 2.515,97