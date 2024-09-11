Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları bugün 15:30'da açıklanacak ABD enflasyonu öncesinde güç kaybeden doların etkisiyle yükseliş sergiliyor. Gram altın yüzde 0,30 yükselişte!
Altın fiyatları bugün 15:30'da açıklanacak ABD enflasyonu öncesinde güç kaybeden doların etkisiyle yükseliş sergiliyor. Gram altın yüzde 0,30 yükselişte!
Gram altın 2,760 TL
Çeyrek altın 4,565 TL
Yarım altın 9,102 TL
Cumhuriyet altını 18,501 TL
ONS altın 2,520 dolar
Gram altın 2,760 TL
Çeyrek altın 4,565 TL
Yarım altın 9,102 TL
Cumhuriyet altını 18,501 TL
ONS altın 2,520 dolar