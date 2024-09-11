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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları bugün 15:30'da açıklanacak ABD enflasyonu öncesinde güç kaybeden doların etkisiyle yükseliş sergiliyor. Gram altın yüzde 0,30 yükselişte!

Ekleme: 11.09.2024 - 09:15 Güncelleme: 11.09.2024 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Altın fiyatları bugün 15:30'da açıklanacak ABD enflasyonu öncesinde güç kaybeden doların etkisiyle yükseliş sergiliyor. Gram altın yüzde 0,30 yükselişte!

Gram altın 2,760 TL

Çeyrek altın 4,565 TL

Yarım altın 9,102 TL

Cumhuriyet altını 18,501 TL

ONS altın 2,520 dolar