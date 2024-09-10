Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın yatırımcıları yarın açıklanacak ABD enflasyonu öncesinde temkinli hareket ediyor. Yarın açıklanacak kritik enflasyon rakamı öncesinde altın hareketsiz şekilde yatay seyrediyor.
Altın yatırımcıları yarın açıklanacak ABD enflasyonu öncesinde temkinli hareket ediyor. Yarın açıklanacak kritik enflasyon rakamı öncesinde altın hareketsiz şekilde yatay seyrediyor.
Yarın açıklanacak ABD enflasyonun yüzde 2,6'ya doğru yavaşlaması bekleniyor.
Altın güne nasıl başladı?
Gram altın 2,743 TL
Çeyrek altın 4,520 TL
Yarım altın 9,067 TL
Cumhuriyet altını 18,502 TL
ONS altın 2,503 dolar
Yarın açıklanacak ABD enflasyonun yüzde 2,6'ya doğru yavaşlaması bekleniyor.
Altın güne nasıl başladı?
Gram altın 2,743 TL
Çeyrek altın 4,520 TL
Yarım altın 9,067 TL
Cumhuriyet altını 18,502 TL
ONS altın 2,503 dolar