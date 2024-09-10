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Beyaz Gazete
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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın yatırımcıları yarın açıklanacak ABD enflasyonu öncesinde temkinli hareket ediyor. Yarın açıklanacak kritik enflasyon rakamı öncesinde altın hareketsiz şekilde yatay seyrediyor.

Ekleme: 10.09.2024 - 09:04 Güncelleme: 10.09.2024 - 09:06 / Editör: Ozge Selin
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Altın yatırımcıları yarın açıklanacak ABD enflasyonu öncesinde temkinli hareket ediyor. Yarın açıklanacak kritik enflasyon rakamı öncesinde altın hareketsiz şekilde yatay seyrediyor.

Yarın açıklanacak ABD enflasyonun yüzde 2,6'ya doğru yavaşlaması bekleniyor.

Altın güne nasıl başladı?

Gram altın 2,743 TL

Çeyrek altın 4,520 TL

Yarım altın 9,067 TL

Cumhuriyet altını 18,502 TL

ONS altın 2,503 dolar