Türkiye'nin ilk Milli Uçak Gemisi için geri sayım başladı

Savunma sanayiinde büyük bir sıçrama yapan ve yerli üretim gücüyle dünyada dikkatleri üzerine çeken Türkiye, şimdi de Milli Uçak Gemisi (MUG) projesinin üretimi için çalışmalarını hızlandırdı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Külliye'de düzenlenen programda, Türkiye'nin milli sistem ve cihazlarla donatılacak, milli silahların kullanılacağı MİLDEN projesiyle dünyada sayılı ülkeler arasında yer alacağını vurgulamış,Donanmamızın mevcut amiral gemisi Anadolu’nun ardından, uçak gemimiz için de çalışmalarımız sürüyor. SİHA gemimizden sonra uçak gemimizin de donanmaya katılmasıyla Türk deniz kuvvetleri çok daha üst bir lige çıkacak.ifadesini kullanmıştı.Tasarım aşaması tamamlanan ve Şubat ayında tanıtılan MUG, insanlı ve insansız hava araçlarının iniş ve kalkışlarına uygun olarak geliştirildi. Şu anda güç aktarım sistemleri ve kritik parçaların üretimi için işbirliği olanakları araştırılan MUG, Türk donanmasını okyanus ötesine taşıyacak. Su altı hacmi ile donanmanın gözbebeği olan ilk İHA gemisi Anadolu'nun iki katı büyüklüğüne ulaşacak.285 metre uzunluğunda, 72 metre genişliğinde ve 10 bin deniz mili menzile sahip olması planlanan MUG, 46 km hıza ulaşma kapasitesine sahip olacak.MUG üzerinde biri kısa, diğeri uzun olmak üzere iki pist yer alacak. Kısa pist, İHA ve SİHA’lar için tasarlanmışken, uzun pist ise donanmanın Hürjet versiyonu, KAAN ve KIZILELMA gibi hava araçlarının iniş ve kalkışları için kullanılacak.MUG’un tasarımında, hava araçlarının rampadan kendi motor güçleriyle kalkış yapmasını sağlayan bir model tercih edildi. Bu sistem, İngiliz ve Rus uçak gemilerinde yıllardır kullanılmakta olup, ülkelerin milli savunma önceliklerine ve harekât kabiliyetine göre seçiliyor.İnsanlı ve insansız uçaklar, özel olarak tasarlanmış eğimli pistten kalkış yapacak ve iniş sırasında kancalı durdurma sistemiyle güvenli iniş gerçekleştirecek.Tersane Komutanlığı'na bağlı Dizayn Proje Ofisi tarafından geliştirilen ve 6 ay önce tanıtımı yapılan MUG'da, TUSAŞ, Baykar, Roketsan ve Aselsan gibi öncü savunma sanayii firmalarının tamamen yerli savunma sistemleri ve milli platformları kullanılacak.Milli Uçak Gemisi, insansız hava araçları, insanlı uçaklar ve helikopterler dahil olmak üzere 50 hava aracını taşıma kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlandı.Ayrıca, Milli Dikey Atım Sistemi (MDAS) ile donatılacak olan gemiden, Hisar hava savunma füzeleri ve Çakır seyir füzeleri de ateşlenebilecek.1- Uzun pistten KAAN ve TB3 kalkacak.2- HÜRJET de uçak gemisine konuşlanacak.3- Kısa pistten İHA-SİHA'lar kalkacak.4- Uçaklar, inişte kancalı sistemle duracak.5- Gemide 35-40 adet hava aracı olacak.Uzunluk: 285 metreGenişlik: 72 metreDraft: 10.1 metreDeplasman: 60.000 tonHız: 25 knotAna Tahrik: COGAG, 4 adet gaz türbin makineAralarında organik bir bağ bulunmasa da "Yerli Uçak Gemisi Projesi" Hindistan'ın İlk yerli uçak gemisi INS Vikrant (IAC-1) ile benzerlik gösteriyor.Hindistan'ın yakın zamanda tamamlayarak envantere kattığı, ancak hâlâ uçak testlerinin sürdüğü yerli uçak gemisi INS Vikrant 262 metre uzunluk, 62 metre genişliğe sahip. 45 bin ton deplasmana sahip gemi, 30 knot (56 km/s) hız yapabiliyor.