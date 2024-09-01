RTÜK'ten yayın yasağı ile ilgili açıklama!

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursuna gidip bir daha eve dönmeyen 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.Tüm ülke tarafından takip edilen soruşturmaya Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı tarafından yayın yasağı getirildi.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya üzerinden paylaşılan teyitsiz bilgi ve her iddianın haberleştirilmesiyle Narin Güran soruşturmasının hassasiyetinin zedelendiği gerekçesiyle yayın yasağının getirildiğini açıkladı.Yayın yasağına rağmen Narin Güran soruşturmasında yaşanan yeni gelişmeler medyaya yansıdı.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Narin Güran haberleri için Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararına ilişkin sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.Şahin, kayıp Narin Güran haberleriyle ilgili Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı aldığını hatırlatarak, 'Ancak söz konusu olayla ilgili yeni gelişmeler olmuş ve birçok medya hizmet sağlayıcının bu gelişmelere ilişkin haberler yaparak yayın yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir.Konunun hassasiyetine binaen bütün medya hizmet sağlayıcıların alınan yayın yasağı kararına uygun hareket etmesi gerekmektedir. Aksi taktirde yayın yasağını ihlal eden kuruluşlara en ağır yaptırımlar uygulanacaktır' ifadelerini kullandı.