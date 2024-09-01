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Elazığ'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Karakoçan ilçesinde otomobilin kontrolünü kaybeden sürücünün yol kenarındaki bariyerlere çarpmasıyla araçta yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralanırken, sürücü ise hayatını kaybetti.

Ekleme: 1.09.2024 - 15:19 Güncelleme: 1.09.2024 - 15:29 / Editör: Ozge Selin
Elazığ'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 5 yaralıElazığ'da yaşanan trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı.

Elazığ-Bingöl kara yolunda Başyurt mevkiinde ilerleyen Ali Çiğci'nin kontrolünü yitirdiği otomobil yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı.

1 ÖLÜ, 5 YARALI
Kazada otomobildeki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Karakoçan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ali Çiğci, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


Elazığ'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı


SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.