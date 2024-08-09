Çukurova Havalimanı bölgeye umut oldu! Başkan Erdoğan yarın hizmete açacak

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açılışının yapılacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Çukurova Uluslararası Havalimanı ile ülkemizin havacılık alanındaki en önemli projelerinden birini daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz' dedi.Çukurova Havalimanı bölgeye umut oldu! Başkan Erdoğan yarın hizmete açacak800 hektar arazi üzerine inşa edilen Çukurova Uluslararası Havalimanı'na yarın yapılacak açılış töreni öncesinde gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu basın açıklaması gerçekleştirdi.Bakan Uraloğlu'na Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Adana Valisi Yavuz Selim Köşger eşlik etti.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Yarın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açacağımız, ülkemizin 58. havalimanı olan Çukurova Uluslararası Havalimanı ile ülkemizin havacılık alanındaki en önemli projelerinden birini daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Asya ve Avrupa arasındaki doğu-batı koridorunda doğal bir köprü olduğu gibi Kafkas ülkeleri ve Rusya'dan Afrika'ya uzanan kuzey güney koridorlarının da tam ortasında bulunan ülkemiz 4 saatlik uçuş süresiyle 1,4 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde muhteşem bir lokasyona sahiptir. Bu eşsiz konumumuzun 2002 yılından itibaren yürüttüğümüz ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle, dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri olmamızda payı olduğunu düşünüyorum. 'Dünyada Ulaşamadığımız Hiçbir Nokta Kalmayacak' hedefiyle hareket ederek ülkemizi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden birine dönüştürdük. 2002'den bu yana aktif havalimanı sayımızı yarın açacağımız Çukurova Uluslararası Havalimanı'yla birlikte 26'dan 58'e çıkarıyoruz. 2053 hedeflerimiz kapsamında da aktif havalimanı sayımızı 61'e çıkaracağız. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken uçuş ağımıza 286 yeni nokta ekleyerek 131 ülkede 346 noktaya ulaştırdık. 2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34.5 milyon olan yolcu sayımızı da 2023 yılında 214 milyonun üstüne taşıdık' diye konuştu.