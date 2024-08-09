CHP'li Başkan'dan geri vites! Fıçı'ya sert tepki: Hayvan barınağı...

Göreve geldiği günden bu yana ilçeye kazandırdığı tesisler yerine altına imza attığı tartışmalı kararlarla gazete manşetlerini süsleyen CHP'li Saniye Bora Fıçı, bir önceki belediye başkanı Fatih Gürbüz döneminde Selçuk Şirince'deki Matematik köyünden esinlenilerek hayata geçirilen Bilimler Köyünü kapatma kararı aldı. Ardından da projeyi hayata geçiren Bilimler Vakfı ile belediye arasında 2019'da Bilimler vakfı lehine verilen irtifa hakkının iptal edilmesi talep edildi. Karar başta Bilimler Vakfı yöneticileri olmak üzere ilçede soğuk duş etkisi yarattı.HAYVAN BARINAĞI YAPACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİFoça Belediyesi önceki dönem Başkanı Fatih Gürbüz'ün Bilimler Vakfı'na tahsis edilen 74 bin metrekarelik alanın, mevcut Başkan Saniye Fıçı tarafından vakıftan alınmak istenmesine başta üniversiteler ve bilim camiası olmak üzere çok sayıda tepki geldi. Fıçı'nın Bilimler köyünün bulunduğu araziyi hayvan barınağı yapacağını açıklaması tepkilerin daha da büyümesine neden oldu.FIÇI'YA SERT TEPKİFıçı'nın; gençlerin bilimsel etkinlik, program ve araştırmaları; birlikte zaman geçirebilecekleri, köyün günlük iş ve etkinliklerinde sorumlulukları paylaşacakları, dinlenme zamanlarını da keyifle değerlendirebilecekleri bir akış içinde düzenlenen; kâr amacı gütmeyen köyü kapatmak istemesi "Önceki Başkan Gürbüz'ün projelerini silmek istiyor" yorumlarına neden olurken; gençlerin, gönüllü ve uzman bir akademik kadronun özverisi sayesinde, ilgi duydukları bilgiyle buluştuğu köyün kapatılacağına ilişkin iddialar nedeniyle Fıçı'ya Foça'nın yanı sıra İzmir'den de tepki gelmişti.FIÇI TEPKİLERİN ARDINDAN GERİ ADIM ATTIEdinilen bilgiye göre; Bilimler Köyü'nde gönüllü olarak görev yapan uzman akademik kadrodan temsilciler, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ile iddialara ilişkin görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Fıçı'nın akademik kadroya bilimler köyünü hayvan barınağı yapmaktan vazgeçtiğini söylediği öğrenildi. Fıçı'nın gelen tepkiler üzerine böyle bir karar almak zorunda kaldığı öne sürüldü.