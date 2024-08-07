PKK talimat verdi DEM Parti provokasyona başladı! Şanlıurfa'da skandal kare

Son günlerde bölücü unsurların sistematik provokasyonu ve kışkırtma girişimleri hız kazandı.Mersin, Ağrı, İstanbul ve birçok noktada PKK sempatizanları terör halayına durdu. Terör örgütünün sözde marşları çalındı, PKK elebaşı Abdullah Öcalan için 'Biji Serok Apo' sloganları atıldı.Terör halayına durup açık açık irade beyan eden terörseviciler hakkında teker teker işlem başlatılırken DEM Parti süreci provoke etmek için tüm imkanlarını seferber etti.Son olarak Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde skandal bir provokasyon kayıtlara geçti.PKK komitesinin 'Sesimiz İmralı'ya kadar gitsin, İmralı duvarlarını yıksın!' açıklaması ve elebaşı Bese Hozat'ın 'Zafer işaretleriyle halaylara devam edin. Bijî Serok Apo' demeyi sürdürün' sözleri sonra DEM Parti Şanlıurfa'nın birçok yerine bebek katili Abdullah Öcalan'ın pankartlarını astı.DEM Parti'nin sözde Ceylanpınar Gençlik Meclisi'nin astığı pankartlarda 'Biji Serok Apo' şeklinde bölücü ifadeler yer aldı.Gelelim DEM Parti'nin son zamanlarda sistematik bir şekilde yürüttüğü kışkırtma girişimlerine...DEM'in Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Neslihan Şedal, eline PKK paçavrası alıp halaya durdu.DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı 'hakikat' olarak gördüklerini ilan edip 'Bijî Serok Apo', 'Yaşasın Başkan Apo' demek. Bu bir hakikat. Bir gün bir şarkıda, bir gün sloganda, bir gün bir halayda, bir gün yürüyüşte, toplumsal etkinlikte, bir gün bir siyasi arenada ama mutlaka hakikat bir şekilde karşınızı çıkar' terör halayında başı çekti.Hal öyle bir vaziyet aldı ki DEM Partililer Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerimizi sözde 'kürdistan' ilan ederek yaya geçitlerine 'Peşi Peya' yazdı. Daha sonrasında İstanbul Eyüpsultan'daki bir caddeye sprey boyalarla Kürtçe ifadeler yazılıp kışkırtma girişiminde bulunuldu.KÜSTAH TEHDİTDEM Partili Leyla Zana 'Kürtlerin sınırlarını zorlamayın! Hepimizi Kürtçe şarkılarla, davul, zurna ve sloganlarımızla alanlara, meydanlara çıkarmayı düşünüyorsanız, seve seve varız!' tehditleri savurdu.