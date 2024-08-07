MEB'den yaz tatili kararı: 20 gün kısalacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağını açıkladı. Bu yıl için tatil süresinde bir değişiklik yapılmayacak. Yeni eğitim öğretim yılı planlandığı gibi 9 Eylül'de başlayacak.Öte yandan, ders saatlerine ilişkin değişiklikler de Milli Eğitim Bakanlığı'nın gündeminde.Bakan Tekin, öğretmenlerin yoğun şikayetleri üzerine ders saatlerinin kısaltılacağını belirtti. Bu düzenlemenin gelecek eğitim öğretim yılından itibaren uygulanması bekleniyor.Yeni eğitim öğretim yılında okullar 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.İkinci dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.