Maaş farkları ne zaman yatacak? Milyonlar bekliyordu...

Haziran enflasyonun açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin alacakları temmuz zammı belli olmuş ve SSK ve Bağ-Kur'lu emeklilerinin alacağı en düşük emekli maaşı da 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmişti.En düşük emekli maaşının artırılması için alınan karar, yasal olarak Meclis'te görüşülen torba yasaya eklendi, onaylandı ve Resmi Gazete'de yayınlandı.Bu süreçte en düşük maaş alan emeklilerin aylıkları ödendi ancak en düşük emekli maaşı alanların farkları bugün hesaplarına yatacak.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), konuya ilgili ağustos ayının başında şu açıklamayı paylaştı:En düşük emekli aylığı tutarının 2024 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında fark aylık ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacaktır.En düşük emekli aylığının yükseltilmesiyle birlikte bu düzenlemeden toplam 3 milyon 703 bin 788 kişi yararlandı.