CHP yine karıştı! Kurultayı öncesi gergin prova

Önceki gün gerçekleşen CHP Kadın Kolları Kurultayı bir kez daha eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile genel merkez arasında bilek güreşine sahne oldu. Kadın kolları başkanlığına aday olan, daha sonra ise Aylin Nazlıaka lehine çekilen Merve Kır, parti yönetiminin ağır toplarını eleştiri yağmuruna tuttu. Yaşananlar, eylül ayında yapılacak olan gergin bir havada geçmesine kesin gözüyle bakılan tüzük kurultayı öncesi "son prova" olarak yorumlandı.

CHP Kadın Kolları Kurultayı'nda, genel merkezin adayı olarak bilinen Osmaniye Milletvekili Asu Kaya başkanlığa seçildi.Oy kullanma usulü genel merkez tarafından son dakikada değiştirildiği için büyük tepkilerin patlak verdiği kurultay, fişleme yapıldığı iddialarıyla da gündeme oturdu.Genel merkez baskısı altında geçen kurultayda, delegelerden oy pusulalarının fotoğraflarını çekip kendilerine göndermelerinin bile istendiği öne sürüldü.Olaylı kurultay sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan CHP'li Merve Kır, parti yönetiminin öncü isimlerini yerden yere vurdu.Kurultayın adil olmayan bir ortamda gerçekleştirildiğini gözler önüne seren Kır, 'Sonuçlar neticesinde başkan seçilen Asu Kaya'dan ziyade, ondan daha fazla emeği olan, çaba sarf eden Veli Ağbaba ve Ulaş Karasu'yu tebrik ediyorum.16. Kadın Kolları Kurultayı'nda da aynı emeği ve başarıları göstereceklerinden şüphem yok' dedi.Kır'ın eleştirilerinden nasibini alan bir diğer isim ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen oldu.Gökçen'in partide 'gölge adalet bakanı' olarak görev yaptığını özellikle vurgulayan Kır, 'Kurultayımızın divan başkanlığını yürüten Sayın Gökçe Gökçen'i de ayrıca kutlamak gerekir.Yönetmeliğimizde kadın kolları kurultayını mevcut kadın genel başkanlığı yapar demesine rağmen ısrarla bunun bir gelenek olduğunu söyleyip sandıkların il il sıralanmasını, kadınların üzerindeki büyük baskıyı görmesine rağmen fişlenmelerine izin vermesini kutluyorum' ifadelerini kullandı.Bir diğer genel başkan yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın da kurultay sürecinde 'üst düzey emek harcadığını' dile getiren Kır, ironi yaparak kendisini de bu başarısından ötürü tebrik etti.