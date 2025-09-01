CHP'de kaos! Sular durulmuyor...

Şaibeli kurultay davasının sonucunu bile beklemeden delege yapısını değiştirmek için kolları sıvayan parti yönetimi, iç muhalefetten sert tepki görmüştü. Partili muhalifler kongre takviminin bu süreçte başlatılmasını, 'olası bir butlan kararına karşı ön alma girişimi' olarak yorumluyor.'YÜZDE 70 DEĞİŞİM' HEDEFİŞaibeli kurultay davasının sonucunu bile beklemeden delege yapısını değiştirmek için kolları sıvayan parti yönetimi, iç muhalefetten sert tepki görmüştü. Partili muhalifler kongre takviminin bu süreçte başlatılmasını, 'olası bir butlan kararına karşı ön alma girişimi' olarak yorumluyor.k il ve ilçede genel merkez destekçileri ile parti içi muhalefet arasında sert arbedeler yaşandı, ağza alınmayacak küfürler salonları inletti.urultay' davası öncesi CHP'de gerginlik zirve yaptı. Temmuz ayında tepki çeken bir karar alarak kongre takvimini ilan eden parti yönetimi, 13 Ağustos'tan itibaren mahalle delege seçimlerini başlattı.O tarihten bu yana birçok il ve ilçede genel merkez destekçileri ile parti içi muhalefet arasında sert arbedeler yaşandı, ağza alınmayacak küfürler salonları inletti.Tunceli Atatürk Mahallesi'nde gerçekleştirilen delege seçimlerinde eski il başkanı Ali Mustafa Çelik ile bazı partililer arasında sözlü tartışma çıktı. Ağır küfürlerin edildiği seçimlerde kısa süre içerisinde iki taraf birbirine girdi.CHP'nin kalesi olarak adlandırılan İzmir Karşıyaka'daki seçimlere de yine kavgalar ve küfürler damga vurdu. Oy sayımı sırasında yaşanan sert tartışmalar kısa sürede fiziki müdahaleye dönüştü. Arbedede iki taraf tekme tokat birbirine saldırırken, hafif yaralananlar da oldu.Afyonkarahisar'daki Merkez ilçe mahalle seçimlerinde de tansiyon yükseldi.Bazı partililerden fiziki saldırı girişimine maruz kaldığını öne süren Merkez İlçe Başkanı Büşra Dişçioğlu, genel merkezden gelen talimatı okuyarak seçimin iptal edildiğini açıkladı. İptal kararı sonrası ortalık savaş alanına döndü. Parti önünde sert arbedeler yaşandı.Seçimlerin başladığı ilk hafta Samsun Atakum'da yaşanan kavgada ise 1 kişi beyin kanaması geçirmiş, 2 kişi ise gözaltına alınmıştı. Yine İzmit'te yaşanan arbedede partililer birbirine girmiş ve iki taraf uzun süre sakinleştirilememişti.Partililerin beklenilen ilgiyi göstermediği delege seçimlerine bir yandan da genel merkez baskısı damga vurdu. Marmaris başta olmak üzere bazı ilçelerde yönetim kadrolarının seçmenlere taraf gösteren antidemokratik tutumları, gerginliği zirveye çıkardı.Birçok noktada ise hile ve usulsüzlük iddiaları parti içi muhalefeti ayağa kaldırdı. Erzurum Palandöken'de delege seçim tarihini hileyle öne çekme girişimi olduğu öne sürülürken, bu skandal partilileri mahkemelik olmanın eşiğine getirdi.Şaibeli kurultay davasının sonucunu bile beklemeden delege yapısını değiştirmek için kolları sıvayan parti yönetimi, iç muhalefetten sert tepki görmüştü. Partili muhalifler kongre takviminin bu süreçte başlatılmasını, 'olası bir butlan kararına karşı ön alma girişimi' olarak yorumluyor.Genel merkezin ise kongreler süreci ile birlikte delege yapısında en az yüzde 70 oranında değişim sağlayarak, mahkemenin nihai kararı öncesi 'koltuğu sağlama almayı hedeflediği' iddia ediliyor.