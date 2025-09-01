Meteoroloji bildirdi: İstanbul dahil 9 ile sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, İstanbul dahil 9 ilde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının ise yurdun büyük bir bölümünde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin son tahminlerini paylaştı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı bulutlu, Ordu ve Giresun çevreleri ile İstanbul'un kuzeyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı, Samsun, Trabzon ile Adana'nın doğusu ve Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI



Hava sıcaklığının ise yurdun büyük bir bölümünde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.



BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bazı illerde bugün beklenen hava durumu şöyle:



İSTANBUL: 29 C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeyi yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,



ANKARA: 34 C Parçalı ve az bulutlu,



İZMİR: 34 C Az bulutlu ve açık,



ANTALYA: 30 C Az bulutlu ve açık,



ADANA: 33 C Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,



HATAY: 31 C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,



TRABZON: 28 C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,



ERZURUM: 32 C Az bulutlu ve açık,



DİYARBAKIR: 40 C Az bulutlu ve açık,



GAZİANTEP: 40 C Az bulutlu ve açık.