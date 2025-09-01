Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşüyor! Sıcak gelişme...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşüyor.
Putin görüşmede, "Rusya-Türkiye enerji işbirliği stratejik öneme sahip" açıklamasını yaptı. Putin, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik katkı sağladığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise görüşmede "Putin'in yakında ülkemize bekliyoruz" dedi.