Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşüyor! Sıcak gelişme...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.Putin görüşmede, "Rusya-Türkiye enerji işbirliği stratejik öneme sahip" açıklamasını yaptı. Putin, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik katkı sağladığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan ise görüşmede "Putin'in yakında ülkemize bekliyoruz" dedi.