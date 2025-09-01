Okullarda uyum haftası: İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul'da trafik yoğunluğu...Türkiye genelinde 2025-2026 eğitim-öğretim yılı kapsamında okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum haftası bugün itibariyle başladı.Bu kapsamda okul servislerinin trafiğe katılması ve haftanın ilk iş gününün getirdiği yoğunluk dolayısıyla da İstanbul'da, sabah saatlerinde trafik ağır ilerledi.ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLEDİBazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. D-100 karayolu Cevizlibağ mevkii de trafiğin yoğun olduğu bölgelerden birisi oldu.Araçlar, Edirnekapı istikametinde trafikte güçlükle ilerledi.YOĞUNLUK YÜZDE 62'YE ÇIKTIYeni Bosna'da da sabahın erken saatlerinde trafikte araç yoğunluğu olduğu görüldü.İBB trafik yoğunluk haritasında saat 08.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü.