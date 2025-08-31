Yine CHP yine mağduriyet! Başkan 'pes' dedirtti...

Başkan Fıçı, çevre atıklarının belediyenin sorumluluğunda olmadığını belirterek, vatandaşların atıkları bilinçli şekilde bırakmaları sebebiyle toplamadıklarını ifade etti. Fıçı, “Bizim temel sorunumuz çöpten ziyade çevre atıkları. Bir çevre atığı 4-5 kamyonu buluyor ve içinde sadece ağaç dalları yok. Bu yıl özellikle toplamadım” dedi.Fıçı, vatandaşlara açıkça şunları söyledi:“Eğer rahatsız olacağınız bir görüntüyse, onu atınca onunla yaşayacağınızı bilmelisiniz. Çok açık konuşuyorum; bu yıl sizin çevre atıklarınızı toplamayacağım."Fıçı’nın açıklamalarına AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’dan sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kaya, şu ifadeleri kullandı:“Belediyeciliğin en temel görevi olan çöp toplamayı bile millete lütuf gibi sunuyorsunuz. CHP belediyeciliğinin İzmir’e reva gördüğü şey, hizmet değil, ideolojik kibirdir!”Kaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:İzmir'i çantada keklik görmekten, İzmirli hemşehrilerimizin iradesini ideolojik ipotek altına almaktan öylesine rahatlamışsınız ki, sorumluluk bilincinizi tamamen kaybetmişsiniz.Belediyeciliğin en temel görevi olan çöp toplamayı bile millete lütuf gibi sunuyorsunuz.Bugün "Çöpleri toplamayacağız" diyorsunuz, yarın "Su kesintilerini az bile yapıyoruz, size bu kadar su yeter" derseniz hiç şaşırmayacağız.CHP belediyeciliğinin İzmir'e reva gördüğü şey, hizmet değil, ideolojik kibirdir!