Komşuda virüs alarmı! Türkiye tehdit altında

Yunanistan Kamu Sağlığı Kurumu (EODY), Batı Nil Virüsü'nün ülkenin birçok noktasında yayılmaya başladığın ve bir hafta içinde 6 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.Uzmanlar hastalığın sivrisineklerden bulaştığını belirterek Batı Nil Virüsü'nün, Kardiça, Larissa, Selanik, Trikala, İmathia, ve Pela'da tespit edildiğini duyurdu. Virüsün enfekte sivrisineklerin ısırması sonucunda bulaştığını ve sivrisineklerin ise kuşların kanından enfekte olarak insanlara bulaştığı öğrenildi.Haziran- Eylül aylarında çok sık görüldüğü belirtilirken, doğum yapan, hamile olan ve emziren annelerin ise kan verme, organ nakli işlemlerinin gerçekleşitirilmesinde dikkatli olunması vurgusu yapıldı.Virüsün bulaştığı kşilerde ishal, eklem ağrısı, kusma, vücut ağrıları gibi belirtiler başlıyor. Virüsun bulaştığı kişileride beyin iltihabı, menenjit gibi nörolojik hastalıklarla ilerliyor. Kişide titreme ve komaya girme, felç ve nöbet geçirm durumu söz konusu olurken beeyinde kalıcı hasar bıraktığı öğrenildi. Kronik rahatsızlığı bulunan hastaların büyük bir risk altında olduğu öğrenildi.