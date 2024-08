Emekliye yüzde 5 ek ödeme! Taban tutar arttı: Her ay emekli maaşı ile hesaba yatıyor

TBMM'den emekliler için taban maaşın 12.500 TL'ye çıkartılmasından sonra oluşan farklar yarın hesaplara geçecek. Böylece tüm aylıklar seyyanen ödeme ile 12.500 TL'ye tamamlanacak. Bundan sonra da Ocak ayına kadar en düşük aylık 12.500 TL olarak uygulanacak.Emekliye yüzde 5 ek ödeme! Taban tutar arttı: Her ay emekli maaşı ile hesaba yatıyorEmeklilere Temmuz ayında yapılan yüzde 24,73 oranındaki enflasyon artışı ve memur emeklilerine yapılan yüzde 19,31 oranındaki toplu sözleşme artışları ek ödeme sınırlarını da değiştirdi.Bilindiği gibi tüm emeklilere yer ay maaşlarına göre yüzde 4 ve yüzde 5 oranında vergi iadesi kapsamında ek ödeme veriliyor. Belli bir seviyenin altındaki kök aylıklara yüzde 5 uygulanırken diğer aylıklar yüzde 4 ek ödeme alıyor. Maaşlar arttıkça bu ek ödeme miktarları da artıyor.Emekliye yüzde 5 ek ödeme! Taban tutar arttı: Her ay emekli maaşı ile hesaba yatıyorEK ÖDEME NASIL HESAPLANIYOR?Örneğin Haziran ayında 15 bin lira kök aylığı olan bir emeklinin hesabına yüzde 4 ek ödemeyle birlikte 15.600 TL yatırılıyordu. Bu emeklinin Temmuz ayında kök aylığı yüzde 24,73 oranında artırılarak 18 bin 710 TL'ye yükseldi.Emekliye yüzde 5 ek ödeme! Taban tutar arttı: Her ay emekli maaşı ile hesaba yatıyorBu durumda emekliye yüzde 4 ek ödemeyle birlikte 19 bin 459 TL yatırılmaya başlandı. Böylece 600 lira olan ek ödemesi ise 749 TL'ye yükseldi.Genel olarak yüzde 4 olarak uygulanan ek ödeme belli bir sınırın altındaki aylıklara yüzde 5 olarak uygulanıyor. Bu sınır haziran ayına kadar 7 bin 135 lira idi. Bu tutarın altındaki aylıklara yüzde 5 ek ödeme veriliyordu. Temmuz artışıyla birlikte rakam 8 bin 513 lira oldu. Bu yılın ikinci yarısında 8 bin 513 liranın altındaki kök aylıklara yüzde 5, üstündeki kök aylıklara ise yüzde 4 ek ödeme hesaplanacak.Emekliye yüzde 5 ek ödeme! Taban tutar arttı: Her ay emekli maaşı ile hesaba yatıyorÖrneğin kök aylığı 8 bin lira olan bir emekli Haziran ayında yüzde 4 ek ödemeyle 320 TL alıyordu. Temmuz ayı ile birlikte bu emeklinin ek ödemesi yüzde 5'den hesaplanacağı için 400 TL'ye çıkacak.Emekliye yüzde 5 ek ödeme! Taban tutar arttı: Her ay emekli maaşı ile hesaba yatıyorHaziran ayında seyyanen destek ile birlikte 10 bin lira maaş alan bu emekli artık Temmuz ayı ile birlikte 12.500 TL aylık almaya başladı. Böylece emeklinin hem ek ödeme miktarı arttı hem de seyyanen destek yükselmiş oldu.Emekliye yüzde 5 ek ödeme! Taban tutar arttı: Her ay emekli maaşı ile hesaba yatıyorÖrneğin; kök aylığı 9 bin 500 lira seviyesinde olan bir SSK ya da Bağ-Kur emeklisi, 380 lira (9.500 TL'nin % 4'ü) ek ödeme ve 120 lira tutarında '5510 Ek 19' ödemesiyle birlikte 10 bin lira alıyordu. Bu emeklinin yeni kök aylığı yüzde 24,73 çıkan enflasyon zammı ile 11 bin 849 lira 35 kuruşa yükselecek.Emekliye yüzde 5 ek ödeme! Taban tutar arttı: Her ay emekli maaşı ile hesaba yatıyorAynı emeklinin ek ödemesinin tutarı da yeni kök aylığı üzerinden hesaplandığı için 473,97 liraya çıkacak. Bu emeklinin yeni geliri 12 bin 323 lira 32 kuruş olacak. Hesabına ise 12.500 TL yatırılacak.