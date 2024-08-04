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Beyaz Gazete
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Soykırımcı İsrail'den yeni katliam! Gazze iki okul hedef alındı: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail, bu kez Gazze'de iki okulu hedef aldı. Düzenlenen bombalı saldırıda en az 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Soykırımcı İsrail'den yeni katliam! Gazze iki okul hedef alındı: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
Ekleme: 4.08.2024 - 17:27 Güncelleme: 4.08.2024 - 17:42 / Editör: Ozge Selin
Soykırımcı İsrail'den yeni katliam! Gazze iki okul hedef alındı: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde çocuk ve kadın ayırt etmeksizin binlerce masum insanı katleden işgalci İsrail ordusu, bu kez iki okulu hedef aldı. Edinilen ilk bilgilere göre; saldırıda 25 masum Filistinli hayatını kaybetti.

25 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Soykırımcı İsrail'den yeni katliam! Gazze iki okul hedef alındı: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti

Filistin Haber Ajansı (WAFA), İsrail tarafından Gazze Şehri'nin batısındaki Nasr Mahallesinde bulunan 2 okula saldırı düzenlendiğini duyurdu.