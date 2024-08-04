Soykırımcı İsrail'den yeni katliam! Gazze iki okul hedef alındı: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
Katil İsrail, bu kez Gazze'de iki okulu hedef aldı. Düzenlenen bombalı saldırıda en az 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı.
7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde çocuk ve kadın ayırt etmeksizin binlerce masum insanı katleden işgalci İsrail ordusu, bu kez iki okulu hedef aldı. Edinilen ilk bilgilere göre; saldırıda 25 masum Filistinli hayatını kaybetti.
25 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ
Filistin Haber Ajansı (WAFA), İsrail tarafından Gazze Şehri'nin batısındaki Nasr Mahallesinde bulunan 2 okula saldırı düzenlendiğini duyurdu.