Özgür Özel, protestoyu hazmedemedi! Haklarını arayan işçileri salondan kovdurdu

Özel, 'Kadın Kolları Kongresi'ni lütfen başka amaçlara alet etmeyin çok rica ediyorum. Uzunca bir emeğin karşılığını almak için burada toplanmış CHP kadın örgütü varken onların sesine başka bir ses karıştırmam' dedi.Özel şöyle devam etti:'Güvenlik arkadaşlar, arkadaşlara yardımcı olun. Kadın Kolları Kongresi'nin bu kapsamda devam etmesini sağlayın.Ben sizi her ortamda dinliyorum. Kapının önünde yine dinlerim ama burası kadın kolları kongresi burayı buraya bırakacaksınız. Burayı kadınlara bırakacaksınız.Özgür Özel haklarını arayan işçileri salondan attırdı