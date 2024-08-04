Murat Kurum: Elektrikli araç şarj ünitesi kurulumu kolaylaştı

Net sıfır emisyon hedefine ulaşmak ve yeşil dönüşümü sağlamak için elektrikli araçların yaygınlaşması amaçlanıyor.Apartman ve sitelerde elektrikli araç şarj ünitelerinin yaygınlaşmasının kolaylaştırılması için 81 ile genelge gönderildiği duyuruldu.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuyla ilgili paylaşımı şöyle:Daha temiz bir çevre, çevre dostu bir ulaşım anlayışı için apartman ve sitelerde elektrikli araç şarj ünitelerinin yaygınlaşmasını kolaylaştırıyoruz.Genelgemizi 81 ilimize gönderdik. Kararlıyız, 2053 net sıfır emisyon hedefimize ulaşacağız ve yeşil dönüşümü hep birlikte başaracağız.Ortak alandaki otoparklarda kurulacak ise:Kurulum için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu yeterli olacak.Ortak alan dışındaki otoparklarda ise:Kurulum sırasında elektrik tesisatında değişiklik yapılmayacaksa ve diğer bölümleri etkilenmeyecekse kat malikleri kurulunun kararına gerek olmayacak.Elektrik kurumlarından onay alınacak-İlgili elektrik kurumunun olumlu görüşü alınacak.-Şarj Hizmeti Yönetmeliğine uygun olması yeterli olacak.Ticari amaçlı kullanılmayacak.