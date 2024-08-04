Hizbullah İsrail'i vuruyor! İsrail'in kuzeyinde siren sesleri
Hizbullah işgal devleti İsrail'e düzeinelerce roket attı. Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine onlarca roket atılırken, İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin roketleri önlediği görüldü. İsrail'in kuzeyinde siren sesleri duyuldu.
Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine onlarca roket atılırken, İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin roketleri önlediği görüldü.
PATLAMALAR KIVILCIM SAÇTI
İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin atılan roketleri imha ettiği görüldü. Önleyici roketler, havada ışık izleri bırakırken patlamalar sonucu etrafa kıvılcım saçıldı.
İsrail ordusu gece sınır bölgesine en az iki defa aydınlatma fişeği fırlattı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre de Lübnan'ın güneyinden atılan onlarca roketlerin büyük çoğunluğu önlendi.