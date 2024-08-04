Gazze'den İsrail'e füze atıldı! Aşdod'da dumanlar yükseliyor: Sığınaklar açıldı

Gazze Şeridi'nin güneyinden İsrail'in güneyindeki Aşdod bölgesine roket fırlatıldı. İsrail basını Aşdod'a en az beş roket fırlatıldığını belirtirken roketlerin bir kısmının Demir Kubbe tarafından düşürüldüğünü, bir kısmının ise açık alanlara isabet ettiğini bildirdi. Aşdod belediyesi sığınakların açıdığını duyurdu. İsrail ordusu ise Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah'ta sivillere top atışı gerçekleştirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyinden İsrail'in güneyindeki Aşdod bölgesine en az beş roket atıldı.İsrail basını roketlerin bir kısmının Demir Kubbe tarafından düşürüldüğünü, bir kısmının ise açık alanlara isabet ettiğini bildirdi.Aylar sonra ilk kez Aşdod yakınlarındaki birçok kasabada sirenler çaldı. Uzun menzilli saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken Aşdod belediyesinin sığınakları açtığı bildirildi.İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah'ta sivillere topçu atışı düzenledi.