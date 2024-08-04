Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Instagram ile su kıyaslaması tepki çekti

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, sosyal medya mecrası Instagram'ın kısıtlanması ile ilgili bir paylaşım yaptı.Ünlüce'nin paylaşımında Instagram'ın kısıtlanmasıyla ilgili yaptığı kıyaslama tepki çekti.Ünlüce'nin “Biz belediye olarak istemediğimiz insanlar su kullanıyor diye suları tümden keselim mi? Doğru olur mu? Keyfi nedenlerle bir sosyal mecrayı erişime kapatmanın da bundan farkı yok. 21'inci yüzyılda çoktan aşmamız gereken bir eşik bu. Uzatmanın kimseye faydası yok. Kararı alanlar dahil” ifadelerine çok sayıda eleştiri geldi.Yorumların bazınlarında örneğin yanlış olduğu vurgulandı.Öte yandan bazı yorumlarda ise kartla su yüklemenin devam ettiği hatırlatıldı.