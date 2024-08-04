Donald Trump ve Kamala Harris arasında canlı yayın anlaşmazlığı

ABD'de eski başkan Donald Trump, başkanlık seçimi öncesi planlanan canlı yayın tartışmasında değişikliğe gitmek istedi.Trump, Kamala Harris ile 10 Eylül'de ABC News haber kanalında yayınlanacak olan münazaranın 4 Eylül'de Fox News kanalına alınmasını istedi.Ancak ikili arasında anlaşmazlık çıktı.Harris'in kampanya ekibinden yapılan açıklamada, Donald Trump'ın halihazırda ABC'de yayınlanması planlanan münazaradan vazgeçmeye çalıştığı belirtildi.Konuya ilişkin dün sosyal medya hesabından açıklama yapan Kamala Harris, asıl planlanan tartışmaya katılmayı planladığına işaret ederek, "Herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde' ifadesinin nasıl da 'belirli bir zamanda, belirli güvenli bir alanda' halini alması ilginç... Kendisinin de kabul ettiği gibi 10 Eylül'de orada olacağım. Umarım onu da orada görürüm" ifadelerini kullandı.Harris'in sözcüsü Michael Tyler ise Trump'ın 'korkmuş bir şekilde kaçtığını' söyleyerek, Harris'in kampanya ekibinin 10 Eylül'de yapılacak ve her iki kampanya ekibinin de mevcut durumda hemfikir kalmış olduğu münazaranın ardından başka münazaraları da görüşmekten mutluluk duyacağını ifade etti."UYKUCU JOE İLE YAPTIĞIM MÜNAZARANIN KURALLARINA BENZER OLACAK"ABD Başkan adayı Trump, yaptığı açıklamada, “FoxNews ile 4 Eylül Çarşamba günü Kamala Harris ile münazara yapmak üzere anlaştım. Münazara daha önce ABC kanalında Uykucu Joe Biden'a karşı planlanmıştı ancak Biden'ın artık katılımcı olmayacağı ve benim de ABC Network ve George Slopadopoulos'a karşı dava açmam dolayısıyla bir çıkar çatışması yaratması nedeniyle iptal edildi. FoxNews Münazarası büyük Pensilvanya eyaletinde, belirlenecek bir bölgede yapılacaktır. Münazaranın moderatörleri Bret Baier ve Martha MacCallum olacak ve kurallar, partisi tarafından korkunç bir şekilde muamele gören Uykucu Joe ile yaptığım münazaranın kurallarına benzer olacak” dedi.Öte yandan Joe Biden, adaylıktan çekilmeden önce yapılacak tartışma programı 10 Eylül 2024’te ABC’de yapılacaktı.