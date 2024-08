Bakan Uraloğlu'ndan '30 Ağustos' mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümünü vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, “Zaferlerin baş tacı olan bu anlamlı günde, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük uğruna gösterdiği kahramanlık ve fedakârlıkları bir kez daha yâd ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, vatan kuran 1071 Malazgirt Zaferi'nden vatan kurtaran Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ne kadar pek çok zafere ev sahipliği yapan ve Türklerin zafer ayı olarak özdeşleşen Ağustos ayının aziz Türk milletinin nazarında ayrı bir yeri olduğunu vurgulayarak, “Otlukbeli Zaferi, Çaldıran Zaferi, Mercidabık Zaferi, Belgrad'ın fethi, Mohaç Zaferi, Kıbrıs'ın fethi, Sakarya Meydan Muharebesi gibi şanlı tarihimizin nice başarıları da bu ay içerisinde kazanılmıştır.” şeklinde konuştu.“SULTAN ALPARSLAN'DAN BUGÜNE VATANIMIZA GÖZ DİKEN YEDİ DÜVELLE SAVAŞTIK”Bakan Uraloğlu, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'nin 953. yıldönümünü bu yıl Malazgirt'te yapılan etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutladıklarını anımsatarak, “Sultan Alparslan'dan bugüne vatanımıza göz diken yedi düvelle savaştık. Tarih boyunca birlik ve beraberliğimizi yıkmaya tevessül eden her türlü girişimi boşa çıkaran aziz milletimiz, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da elde ettiği büyük zaferle Büyük Taarruzu mutlak bir başarıya dönüştürerek milletimizin ve vatanımızın ayrılmaz bir bütün olduğunu da tüm dünyaya ilan etmiştir. Türk'ü esir edeceğini düşünenleri hayallerinden uyandırmıştır.” ifadelerini kullandı.“BUGÜN BİZLERE DÜŞEN HER TÜRLÜ ZORLUĞA GÖĞÜS GEREREK KURDUĞUMUZ CUMHURİYETİMİZİ KARDEŞLİK RUHU İÇİNDE DAHA DA GÜÇLENDİRMEKTİR”Büyük Taarruz neticesinde işgal altındaki vatan topraklarının düşmandan arındırıldığını ve İstiklal Savaşı'nın hak ettiği büyük zaferle taçlandırıldığının altını çizen Uraloğlu, elde edilen destansı zaferle birlikte, herkesin ortak mirası olan Cumhuriyetin temellerinin de atıldığını belirtti. Uraloğlu, 30 Ağustos'un herkesin ortak bayramı ve bir iftihar vesilesi olduğunu vurgulayarak, “Bugün bizlere düşen de her türlü zorluğa göğüs gererek kurduğumuz Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberlik içinde, bin yıldan bu yana sürdürdüğümüz kardeşlik ruhu içinde daha da güçlendirmektir. Hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan Cumhuriyetimizi, her geçen gün daha da kalkındırmaya ve güçlendirmeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 10 Ağustos'ta Türkiye'nin gökyüzüne açılan 58. kapısı Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdiklerini ve zaferlerle dolu Ağustos ayına yakışır zafer tadında büyük bir eser daha kazandırdıklarını hatırlatan Uraloğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:“Ülkemizin aydınlık geleceğine uzanan kalıcı bir mühür vurduk. Kimsenin şüphesi olmasın ki Türkiye, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma yolunda kararlı ve emin adımlarla ilerlemektedir. Bu düşüncelerle Büyük Zafer'in 102. yılı münasebetiyle milletimizin Zafer Bayramı'nı tekrardan en kalbi duygularımla kutluyor, bizlere bu zaferi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!”