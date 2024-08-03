Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyorHava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, yurdun doğusunda normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.İşte il il hava durumu...Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 19°C, 39°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL 21°C, 33°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ 18°C, 37°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ 21°C, 35°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 18°C, 35°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ 25°C, 41°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 23°C, 36°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 23°C, 37°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 25°C, 35°CÖğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 27°C, 32°CAz bulutlu ve açıkHATAY 26°C, 32°CParçalı ve az bulutluISPARTA 20°C, 37°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 19°C, 35°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI 17°C, 36°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 16°C, 34°CAz bulutlu ve açıkKONYA 19°C, 36°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 16°C, 31°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE 18°C, 34°CAz bulutlu ve açıkSİNOP 23°C, 30°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK 19°C, 28°CAz bulutlu ve açıkParçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 17°C, 36°CParçalı ve az bulutluARTVİN 17°C, 27°CParçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 21°C, 30°CParçalı ve az bulutluTRABZON 22°C, 28°CParçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kars çevrelerinin, yarın (Cumartesi) öğleden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 12°C, 28°CÖğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 11°C, 27°CÖğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 18°C, 35°CAz bulutlu ve açıkVAN 15°C, 28°CÖğleden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 24°C, 40°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 24°C, 38°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 25°C, 39°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 27°C, 39°CAz bulutlu ve açık